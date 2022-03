Lucía Villalón y Gonzalo Melero llevan más de un año juntos. La periodista deportiva y el futbolista del Levante no suelen publicar muchas fotos juntos, sino que lo hacen en ocasiones especiales. Ahora ha sido una de ellas y la comunicadora no ha dudado en publicar en Instagram la noticia más importante de su vida, y es que está embarazada y ambos esperan su primer hijo.

«¡Bebé muy especial en camino! No ha llegado todavía y ya le queremos como si estuviese aquí… ¡incluso más! Lo que estaba claro es que iba a ser especial… Este fin de semana hemos estado en la mejor ciudad que hay para rezar por nuestro bebé y para enseñarle que va a tener que ser fuerte y luchar más de la cuenta… ¡como un gladiador!», comienza.

Sin embargo, no todo es de color de rosa: «Estamos de 14 semanas y le acaban de diagnosticar Gastrosquisis… algo de lo que no habíamos oído hablar jamás pero en lo que nos vamos a hacer expertos. Al parecer, no se le ha cerrado bien la pared abdominal y tiene parte de los intestinos fuera de su cuerpecito… Hay que rezar para que no vaya a más y ya sabemos que no se va a arreglar por sí solo; tendrá que nacer antes de tiempo, por cesárea y le tendrán que operar nada más nacer… Se nos parte el alma solo de pensarlo».

«Que tenga que pasar por algo así tan chiquitito… Pero puede con esto y mucho más! Y nosotros tendremos que ser fuertes y aprender! Por ahora sabemos que está bien, que no le duele ni sufre, que está tan tranquilo en mi tripa dando saltos y dándome náuseas y esperemos que así siga hasta que decida que quiere conocernos en persona. Y aquí estaremos esperándole! Porque así le queremos todavía más si se puede», finaliza la periodista deportiva.