Polémica con Renan Lodi. Tite confirmó en rueda de prensa que el jugador del Atlético de Madrid se queda fuera de la convocatoria para los duelos que enfrentará a Brasil contra Ecuador y Uruguay por no estar vacunado. El lateral sí jugará este jueves las semifinales de la Supercopa de España en Arabia Saudí, territorio que exige la vacunación para entrar al país.

«Lodi no viene con Brasil porque no está vacunado». Estas fueron las declaraciones del seleccionador de Brasil que han desatado la polémica. El jugador del Atlético no podrá estar en los próximos duelos con la selección ante Uruguay y Ecuador clasificatorios para el Mundial de Qatar por no vacunarse.

Pero hay más polémica. Lodi sí estará disponible si Diego Simeone lo considera oportuno para jugar contra el Athletic Club y ahí surge la pregunta de cómo ha podido viajar a Arabia Saudí si la vacunación es obligatoria en el país donde se está jugando la Supercopa de España.