El Atlético de Madrid se juega esta noche la final de la Supercopa (20.00 horas) ante un enemigo que como visitante es casi perfecto. El Athletic de Bilbao sólo ha perdido un partido lejos de San Mamés esta temporada, 1-0 ante el Real Madrid, y viene de una victoria en Pamplona ante Osasuna y de un empate en Mendizorroza ante el Alavés. Además, es el actual campeón de la Supercopa y llega cargado de moral ante un rival que sufre una verdadera crisis de identidad tras su nefasta temporada en la Liga. Simeone alineará juntos arriba a Joao y Correa, mientras que Marcelino debe solucionar la sensible baja de Unai Vencedor. Tomarse la revancha de la Supercopa perdida hace dos años por penaltys ante el Real Madrid es otro aliciente para los rojiblancos.

El Atlético ya sabe cuál sería su rival en la hipotética final del domingo, pero antes de pensar en el Real Madrid hay que eliminar a un enemigo que últimamente se le atraviesa a los de Simeone, que no han podido ganar a los bilbaínos en sus dos últimos enfrentamientos. Además, aún está reciente el empate a cero del Metropolitano, con el calamitoso arbitraje de Gil Manzano y la expulsión de Joao después de que el portugués recibiera una entrada que no mereció ni siquiera amonestación por parte del colegiado.

Pero eso pertenece al pasado y esta noche toca empezar de cero, aunque con las ausencias de Savic y Griezmann. Simeone parece tener claro el once inicial, que presentará la novedad de ver arriba a Joao y a Correa, con Cunha y Luis Suárez en el banquillo. El uruguayo sigue perdiendo protagonismo, pero sólo necesita una buena racha goleadora para recuperarlo y tiene tiempo por delante todavía. Es cierto que demuestra una baja forma preocupante, pero ante el Rayo Majadahonda rompió la mayor racha de su carrera sin marcar goles y su sueño es el domingo volver a batir a Courtois como ya hizo la pasada temporada en el Metropolitano.

«Cuando te pones esta camiseta estás defendiendo al club, a una gente, a una afición y a un equipo como éste. Lo único que me importa es competir e intentar ganar el partido próximo. No me preocupa nada más», dijo ayer en la rueda de prensa oficial Diego Pablo Simeone que deslizó que Joao Félix tiene «posibilidades» de jugar de inicio. «Dependerá tan sólo de él que sea un extraordinario futbolista y luego pueda mantenerlo, que es lo más difícil», agregó sobre el portugués, que hará pareja de ataque con Correa.

Por su parte Marcelino, que el año pasado se proclamó campeón en Arabia tras derrotar al Barcelona en la prórroga cuando sólo llevaba 10 días en el banquillo bilbaíno dijo sobre la competición que «me siento orgulloso de estar en el mismo torneo con estos tres equipazos. Muchos equipos de la Liga quisieran tener esta opción y nosotros la tenemos. Por eso lucharemos para llegar a la final».

El Athletic sufre las bajas de Unai Vencedor y de Villalibre, mientras que Capa y Yuri son serias dudas. «Cambiaremos hombre por hombre. Sería un problema grave tener que varias nuestra forma de juego porque falta un futbolista», dijo el entrenador con respecto a la ausencia de Vencedor.

Pita el mallorquín Cuadra Fernández, que ha dirigido esta temporada un partido a cada equipo. Al Athletic en San Mamés ante el Villarreal (ganaron 2-1 los bilbaínos); al Atlético en el Coliseo ante el Getafe (también 2-1 para los madrileños).