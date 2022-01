El Atlético de Madrid ya está viajando hacia Riad, a donde llegará por la noche, para disputar ante Barcelona, Real Madrid y Athletic la Supercopa de España, el primer título de la temporada. Savic no se ha recuperado de la rotura muscular que sufrió ante el Mallorca el 12 de diciembre y no forma parte de una expedición en la que tampoco está Griezmann, aunque en su caso era lo esperado. La buena noticia es que no ha aparecido ningún nuevo caso de covid entre el resto de jugadores.

24 futbolistas forman la expedición rojiblanca, entre ellos seis jugadores del filial, el portero Christian Gómez, el defensa Joan Rojas, los medios Alberto Moreno y Javi Serrano y los delanteros Giuliano Simeone y Carlos Martín y los 18 que quedan disponibles con ficha profesional con excepción hecha de Saponjic, que también está lesionado.

Totalmente descartado de la lucha por el título de Liga, la Supercopa se presenta como una tirita para tapar parte de la gigantesca herida rojiblanca en una temporada en la que el equipo está muy por debajo de lo esperado, pero en la que todavía tienes la opción de ser campeones en tres competiciones. Hace dos años el Atlético cayó en la final de la Supercopa ante el Real Madrid por penaltys, y esa es una asignatura que queda pendiente en esta edición de 2022. El primer partido de los rojiblancos será el jueves a las ocho de la tarde ante el Athletic de Bilbao, con el que no ha podido -una derrota y un empate- en sus dos últimos enfrentamientos ligueros.

Por lo visto en el último entrenamiento parece que Simeone está decidido a apostar por la dupla formada por Joao y Correa en ataque, lo que significaría la suplencia de Luis Suárez, que no pudo jugar en Villarreal por sanción, y del brasileño Mattheus Cunha. Así las cosas, el once sería el formado por Oblak, Llorente, Giménez, Felipe, Hermoso, Carrasco, Koke, Kondogbia, Lemar, Correa y Joao.

El Atlético apostará por la Supercopa como apostará también por la Copa del Rey, consciente de que son las dos vías más sencillas que tiene a su alcance para justificar su mala temporada, ya que siendo realistas parece imposible pelear por la Champions y en la Liga da absolutamente igual ser segundo que cuarto, ya que el único objetivo ahora mismo plausible -e irrenunciable- es clasificarse entre los cuatro primeros para asegurar la Liga de Campeones 22-23.