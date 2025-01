Locura total en ‘Tiempo de Juego’ con el debut soñado con gol del hijo de Manolo Lama

El Granada se ha impuesto por 3-1 al Sporting con gol de Manu Lama, hijo del mítico periodista Manolo Lama, en el día de su debut en la Liga. Ocho minutos necesitó el joven jugador para marcar su primer tanto como profesional. Qué manera de estrenarse como goleador del conjunto nazarí. Lama aprovechó su envergadura para entrar al segundo palo e imponerse por arriba para anotar de cabeza el definitivo 3-1 ante un rival directo.

Tras unos segundos de incertidumbre, el árbitro dio validez al tanto del joven jugador, que no pudo contener la emoción. Era el minuto 90 cuando marcó su primer gol. En la grada había tres personas especialmente felices. Su padre, su madre y su hermana vieron en directo en Los Cármenes el estreno goleador de Manu Lama con la camiseta del Granada en su primer partido en Segunda División.

El 16 ya se había estrenado como nazarí en Copa del Rey, donde ha jugado tres partidos y en los que ha dejado grandes sensaciones. Venía de «seis meses complicados» y 16 partidos estando en el banquillo sin tener ni un solo minuto. Incluso se especuló con la posibilidad de que Lama saliera de Granada en este mercado invernal. Pero él ha decidido quedarse y seguir trabajando, y al final el esfuerzo ha dado su recompensa.

😍 El gol del hijo de @lamacope con el @GranadaCF que nos hizo perder la cabeza en el estudio de #TiempoDeJuego 💥 GRANADA 3 – 1 SPORTING DE GIJÓN 👏🏽 ¡Enhorabuena, @Manuulama! pic.twitter.com/kG1IKRWGRA — Tiempo de Juego (@tjcope) January 26, 2025

En el Tiempo de Juego de la Cadena Cope, donde trabaja Manolo Lama, se desató la locura con el gol del hijo del mítico narrador: «¡Gol del bicho, ay mi madre!», gritó Fran Viñuela, narrador del choque. Paco González no se lo podía creer y contestó: «¿En serio?»; mientras Viñuela insistía que «hay en la grada alguien que tiene que estar casi llorando». A su vez, Petón, se levantaba eufórico para celebrar el gol.

Tras el partido, Manu entró en directo en Tiempo de Juego y se mostró «muy feliz» cuando Paco González le preguntó ¿qué se siente al marcar tu primer gol como profesional? «Muy feliz. Han sido seis meses complicados, en los que no he tenido los minutos que quería. Al final, el trabajo en la sombra da sus frutos. Estaba preparado para el momento en el que llegara el debut y se ha visto recompensado», señaló.

«No he visto a mis padres todavía y, sinceramente, en el momento del gol tampoco he pensado mucho en el cabrón ese», dijo entre risas en referencia a su padre. «Ahora lo veré y estaré toda la tarde con él», agregó Lama. Su padre, Manolo, entró en directo y expresó su alegría por el estreno goleador de su hijo: «Yo me alegro mucho por él, por una frase que ha dicho Petón. Todo lo que tiene se lo ha ganado pese al apellido que lleva, que lo único que hace es que le perjudica. Me alegro por él y que siga currando, que no ha hecho nada todavía».

Lama senior bromeaba con lo sucedido: «Es que realmente no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Porque tengo aproximadamente 100 llamadas y digo que algo ha debido ocurrir importante. Y digo que mi mujer me ha pedido el divorcio y se está celebrando. No sé qué ha pasado». El gol llegó justo al final del encuentro y fue el de la tranquilidad. Aunque el tanto subió al electrónico tras unos segundos de incertidumbre. Un jugador del Sporting despejó debajo de los palos, pero el balón había sobrepasado la línea claramente y la diana subió al marcador.

Durante la charla con Paco González, en la que le preguntó a Manolo Lama por la reacción tras el primer gol del central de 23 años formado en la cantera del Atlético de Madrid, explicó que «pues mira, te voy a decir la verdad. Es una escena emocionante. Cuando ha metido el gol, ahí la duda de si había entrado o no había entrado. La gente que estábamos delante de nosotros se ha empezado a dar la vuelta. Tengo que decir que mi mujer ha empezado a llorar. Y la gente saludaba a mi mujer como a la reina Letizia. Y mi mujer se ha puesto de pie y con la mano derecha, muy en plan monarca. Y yo creo que ha recibido más ovación mi mujer cuando la han visto con los ojos llorosos y llorando que el niño metiendo el gol, sinceramente».