Por si fuera poco la tormentosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, ahora ha reaparecido Guendalina Rodríguez, una conocida escort transexual que vive en Italia que en su día dijo haberse acostado con el delantero del Galatasaray y que ahora asegura que tiene una relación sentimental con él. La también actriz lo cuenta en las redes sociales así: «Con feliz alegría anuncio que Mauro y yo estamos saliendo de nuevo, chicos y pronto me uniré a él. El amor todo lo puede».

Guendalina se hizo famosa meses atrás desvelando que, siempre según ella, Icardi también había sido infiel a Wanda Nara con ella. «Me escribió a través de un agente en 2019 preguntándome si estaba disponible para cenar. Mauro me eligió. Mauro creía que yo era mujer, pero le gusta la perversión y le encantó mi lado B, me atrevería a decir. Después de cenar fuimos a un sitio privado importante pero quedó claro que me había confundido con una mujer al comienzo», contó.

La cosa no quedó ahí: «En la cama era bueno y ansioso. Intentamos ser transgresores, tiene la mente muy abierta. En los mensajes de ayer –miércoles 20 de octubre– me dijo vía videollamada que le gustaría vivir tranquilo y libre para hacer lo que quiera. Que espera que Wanda lo perdone y en cuanto a mí me dijo todo que sí para no decir demasiadas cosas».

Ahora, Guendalina vuelve a la carga diciendo que están saliendo juntos y lo que no sabemos es si ese «pronto me uniré a él» significa que lo suyo va tan en serio que ya incluso planean pasar por el altar o solo se refiere a que se verán en persona en los próximos días…