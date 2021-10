Por si fuera poco lo de la China Suárez, ahora hay una cuarta mujer envuelta en el escándalo de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. Se trata de Guendalina Rodríguez, una conocida escort que vive en Italia y que asegura que en su día se acostó con el delantero del PSG. La también actriz cuenta que incluso ha seguido manteniendo el contacto con él y aporta pruebas de mensajes vía Whatsapp, videollamadas e incluso de algunos de sus encuentros.

«Me escribió a través de un agente en 2019 preguntándome si estaba disponible para cenar. Mauro me eligió», cuenta refiriéndose a que el jugador la escogió a ella tras verla en un catálogo de escorts. «Pero fue una pena que estuviéramos cenando en Bvlgari y nos agarraron los paparazzi. En la primera cena sucedió que lo conocí pero como no era aficionada al fútbol no sabía quién era. De hecho, le pregunté por qué me había hecho contactar con un agente privado».

Finalmente sono uscite le foto anche in ritardo di quando ero con #mauroicardi #inter #wandanara pic.twitter.com/1Rf8YXH30L — Guendalina Rodriguez (@guendarodriguez) June 20, 2019

«Si hubiera inventado todo como mucha gente piensa, creo que en este momento, después de dos años habría recibido una advertencia, demanda o una denuncia pero no pasó nada de eso. Cuento la verdad pero mi intención no es arruinarle la vida a nadie. Además, ahora ha salido la noticia de que a él le gusta tener una pareja abierta con ella. Mauro creía que yo era mujer, pero le gusta la perversión y le encantó mi lado B, me atrevería a decir», continúa la escort.

«Después de cenar fuimos a un sitio privado importante pero quedó claro que me había confundido con una mujer al comienzo. En la cama era bueno y ansioso. Intentamos ser transgresores, tiene la mente muy abierta. En los mensajes de ayer –miércoles 20 de octubre– me dijo vía videollamada que le gustaría vivir tranquilo y libre para hacer lo que quiera. Que espera que Wanda lo perdone y en cuanto a mí me dijo todo que sí para no decir demasiadas cosas», dice Guendalina, que aporta pruebas de sus conversaciones.