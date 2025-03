El Liverpool se hunde en cinco días: pierde contra el Newcastle la final de la Copa de la Liga

El Liverpool ha tirado sus opciones de triplete a lo grande en tres días. Después de la eliminación tempranera en Champions League, han caído en Wembley en la final de la Copa de la Liga. El Newcastle dio la sorpresa y se llevó su primer título –sin tener en cuenta ligas de Segunda– en 56 años. Las urracas se llevaron la victoria por 1-2 con goles de Burn e Isak, dejando al conjunto red con la Premier League como único consuelo, después de arrasar en prácticamente todas las competiciones.

El líder de la Premier se medía al Newcastle en la finalísima de la Copa de la Liga. Lo hacían en un Wembley a reventar, como de costumbre, ante uno de los acontecimientos del año, junto a la final de la FA Cup y la final por el ascenso a la máxima categoría. Llegaban después de caer en Champions contra el PSG, en una derrota inesperada, puesto que habían pasado como el mejor equipo de la liguilla.

Y el golpe fue doble para los de Arne Slot, puesto que no pudieron recuperarse de la derrota en Anfield ante los parisinos y se quedaron sin un nuevo título. Partían como favoritos en la final, ante un Newcastle que buscaba su primer título en 56 años, tras ganar en 1969 la Copa de Ferias –precursora de la actual Europa League–, y el primer título inglés desde 1955, cuando ganaron la FA Cup.

Aprovecharon los blanquinegros la debilidad emocional del Liverpool para llevarse la Copa de la Liga. De esta forma, optaban a un triplete que queda reducido sólo a la posibilidad de ganar una Premier que tienen, por otro lado, más que encarrilada. El conjunto de Slot recibió un primer golpe antes del descanso, por medio de Burn. El talentoso jugador del Newcastle, que será internacional en este parón por primera vez, acercó al aspirante a la corona.

Ya en la segunda parte, la estrella del equipo, Alexander Isak, consiguió encarrilar el partido y dejar la final prácticamente sentenciada. El conjunto de St. James’ Park veía cada vez más cerca la posibilidad de conseguir un título. Algo que se había resistido, a nivel nacional, durante 70 años. Desde 1955 que ganaron la FA Cup, no levantaban un título en Inglaterra, habiendo logrado una Copa de Ferias en 1969, cuando ganaron al Ujpest húngaro.

Pero el Liverpool no se iba a dar por vencido, aunque quedaba muy lejos su fútbol del que ha practicado durante todo el curso. No sería hasta el tramo final cuando le pondrían emoción al encuentro, aunque era demasiado tarde. Kelleher había sostenido las esperanzas reds y Chiesa se encargó en el descuento de avivarlas, pero no hubo tiempo para forzar la prórroga.

Al final, el Newcastle consigue un título, su primera Copa de la Liga, 56 años después, ante un Liverpool hundido, que ha echado a perder su temporada en sólo cinco días. De caer en octavos de final de la Champions a hacerlo en la final en la que aspiraban a su primer título del curso. Sólo les queda la Premier League, en la que sólo un descalabro mayúsculo impedirá que se proclamen campeones.