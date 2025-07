El Liverpool homenajeará a Diogo Jota este domingo en su primer amistoso de pretemporada

El Liverpool disputará su primer amistoso de pretemporada este domingo tras la muerte de Diogo Jota el pasado 3 de julio. El conjunto red, que ya lleva una semana de entrenamientos, se medirá al Preston North End y homenajeará por primera vez en un acto oficial a su jugador fallecido y a su hermano. Los protagonistas de este amistoso portarán un brazalete negro en su memoria.

El himno del Liverpool, el mítico You will never walk alone, sonará antes del inicio del partido en memoria de Diogo Jota y el conjunto red colocará una corona de flores junto al terreno de juego. También se guardará un minuto de silencio antes del partido y se mostrarán varios vídeos del futbolista fallecido.

Comunicado oficial del Liverpool

Diogo Jota y André Silva serán conmemorados con una serie de homenajes en el partido del Liverpool contra el Preston North End. Los Reds saltarán al campo para un amistoso en Deepdale el domingo por primera vez desde que los hermanos murieron trágicamente en un accidente de tráfico en España.

Antes del inicio a las 3:00 p. m. BST, se interpretará el himno del LFC You’ll Never Walk Alone y el club local colocará una corona de flores junto a los hinchas visitantes. Se guardará un minuto de silencio en memoria de Diogo y André y se mostrarán homenajes digitales en la pantalla y en los LED del campo de juego.

Ambos grupos de jugadores llevarán brazaletes negros. Preston también ha creado una edición conmemorativa del programa del día del partido que incluye homenajes escritos a Diogo y Andre.

El partido será televisado en vivo por ITV en el Reino Unido, por LFCTV y transmitido globalmente por All Red Video, con cobertura a partir de las 2:15 p.m. BST.

Se transmitirá en vivo un programa previo al partido desde el estadio a través de los canales de redes sociales del LFC y YouTube hasta el inicio, cuando entren en vigencia las restricciones de derechos.