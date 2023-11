Georgina Rodríguez siempre está en el foco. Hablamos de una de las celebridades más famosas del mundo, una influencer y empresaria que incluso ya ha protagonizado dos temporadas de un reality sobre su propia vida. La pareja de Cristiano Ronaldo, con el que todavía no está casado pese a que llevan muchos años juntos y han formado una familia, vuelve a ser noticia ahora en medios de comunicación y redes sociales por algo que ha sorprendido a todos.

Fue el programa de Telecinco Socialité el que descubrió y publicó un bombazo relacionado con Georgina Rodríguez. En la redacción estaban investigando la supuesta relación de Pablo Castellano (el actual marido de María Pombo) con Laura Matamoros cuando ya conocía a la influencer, una investigación que sirvió para dar con un movimiento muy sospechoso e inesperado por parte de Gio.

Tal y como ha mostrado el programa, allá por el año 2006, la pareja de Cristiano Ronaldo dio dos ‘me gusta’ en Instagram al atractivo empresario español. Uno de ellos, en una imagen en la que el arquitecto presume de figura en una playa. Cabe decir que Pablo Castellano nunca respondió a estos ‘me gustas’, e incluso su mujer María Pombo explicó ayer durante la Alfombra Roja de los Premios 40 Principales que ni siquiera lo sabe.

«¿En serio? Eso no lo sabe Pablo. Se lo voy a decir ahora mismo porque le va a dar un subidón», expresó este viernes ante el micrófono de Socialité la influencer, tratando de quitar importancia a esas reacciones de Georgina Rodríguez hacia su marido. «Pero es que es normal, porque es un ‘bombonazo’», añadía María Pombo tras ser preguntado por esos likes.

Por último, cabe dejar claro que cuando ocurrió aquello Georgina Rodríguez ya mantenía una relación con Cristiano Ronaldo. De hecho, fue apenas unas semanas después cuando aparecieron sus primeras fotos juntos en Disneyland París, que revelaron al mundo su noviazgo tras ser pillados en el parque de atracciones.

¿Crisis entre Georgina y Cristiano?

Cabe recordar que hace unos meses hubo fuertes rumores de crisis entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Semanas después de leer que estaban más distanciados que nunca tras mudarse a Arabia Saudí, la influencer utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto. Lo hizo con una canción, pero queriendo dejar claro que seguían juntos. «El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde», escribió en una de sus historias de Instagram. La frase es un fragmento de la canción de Romeo Santos ‘Si yo muero’, el tema elegido por Georgina Rodríguez para contestar a todos aquellos que aseguraban que ella y CR7 atravesaron una grave crisis por varios motivos.

Antes de ese mensaje, en el programa de televisión Noite das Estrelas del canal CMTV portugués aseguraron que el futbolista está «cansado» de la actitud que adopta Georgina Rodríguez, la cual describen como «alejada de la realidad», «forzada» y «frívola». Daniel Nascimento, periodista y colaborador del espacio, dijo esto: «Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Otro tertuliano, Leo Caeiro, cree que no llegarán a casarse y dio más detalles de la crisis: «Hace meses lo llevo diciendo. No están bien y es probable que se separen. La realidad es que Cristiano Ronaldo está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda. Están juntos para alimentar el producto».