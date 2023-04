Georgina Rodríguez rompe su silencio sobre los rumores de crisis con Cristiano Ronaldo

Tras varios días de fuertes rumores, Georgina Rodríguez rompe su silencio y responde muy claro a esa supuesta crisis con Cristiano Ronaldo. La influencer utiliza sus redes sociales para pronunciarse al respecto, y lo hace utilizando una canción. Según varias informaciones, la pareja no atraviesa su mejor momento y el distanciamiento entre ellos es importante, de ahí que la modelo haya querido hablar, a su manera, de su relación con el futbolista portugués del Al Nassr.

«El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde», ha escrito en una de sus historias de Instagram. La frase es un fragmento de la canción de Romeo Santos ‘Si yo muero’, el tema elegido por Georgina Rodríguez para contestar a todos aquellos que aseguran que ella y CR7 atraviesan una grave crisis por varios motivos.

Cabe destacar que la influencer no suele desmentir ninguna información en las redes sociales. Sin embargo, el rumor ha cogido tanta fuerza que Georgina esta vez ha hecho una excepción y ha salido al paso de todo lo que se está diciendo sobre su relación con el jugador luso. Este miércoles, sin ir más lejos, desvelaban una fuerte discusión entre ambos antes de entrar en un avión.

Hace unos días, en el programa de televisión Noite das Estrelas del canal CMTV portugués aseguraron que el futbolista está «cansado» de la actitud que adopta Georgina Rodríguez, la cual describen como «alejada de la realidad», «forzada» y «frívola». Daniel Nascimento, periodista y colaborador del espacio, dijo esto: «Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Otro tertuliano, Leo Caeiro, cree que no llegarán a casarse y dio más detalles de la crisis: «Hace meses lo llevo diciendo. No están bien y es probable que se separen. La realidad es que Cristiano Ronaldo está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda. Están juntos para alimentar el producto».