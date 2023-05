Una leyenda del fútbol ataca a Messi por su posible marcha a Arabia Saudí: «Me parecería miserable»

Leo Messi podría acabar su carrera en Arabia Saudi y, mientras medita la propuesta del Al Hilal, ya aparecen voces críticas con respecto a la decisión del futbolista argentino que saldrá con total seguridad del PSG esta temporada.

El último en ajusticiar al argentino ha sido Marco Van Basten, que ha atacado sin piedad a Messi ante la opción de que, a los 35 años, decida poner fin a su carrera en el primer nivel para vivir un retiro idílico en Arabia Saudí, donde ya está Cristiano Ronaldo.

«En mi opinión, no entiendo ir a jugar a Arabia Saudita para ganar mucho dinero que ya se ha ganado antes, eso me parecería miserable. Messi tiene que hacer las cosas que ama, Messi tiene que ser su propio jefe», afirmó Van Basten sobre un Leo Messi que no ampliará su vínculo con el PSG.

Estas declaraciones de Van Basten en Ziggo Sport llegan horas después de que El Chiringuito de Jugones informara en exclusiva que Messi habría dicho «sí» al Al Hilal, que le ofrece el mayor contrato de la historia del deporte.