Leo Messi ha sido apartado dos semanas del Paris Saint Germain tras realizar un viaje no autorizado a Arabia Saudí. El jugador firmó en mayo de 2022 en la ciudad árabe de Jeddah un documento por el que se embolsa 7,5 millones de euros al año por hacer una serie de promociones turísticas con el país musulmán. Este viaje, que le ha costado una dura sanción, se enmarca en una serie de compromisos que ya tenía adquiridos y que no ha podido aplazar más en el tiempo, según anunció el propio jugador al pedir perdón a los aficionados franceses el viernes 5 de mayo.

El contrato estaba previsto inicialmente que entrase en vigor a partir del 1 de enero de 2021 y que se extendiese hasta el 31 de diciembre de 2023 para cobrar un montante total de 22,5 millones de euros. Sin embargo, el documento no entró en vigor hasta 2022 por la pandemia y las restricciones en Arabia Saudí hasta marzo de 2022, cuando se aliviaron los requisitos de entrada en el país. Por tanto, de momento el futbolista ya habría ingresado un primer pago de 7,5 millones correspondientes al año 2022 y este viaje le habría reportado otro pago más por esa cantidad. Las publicaciones en redes sociales del mismo no dejan lugar a que se trata de contenido patrocinado.

El acuerdo fue escenificado en mayo de 2022 entre el actual campeón del mundo y el ministro Saudí de Turismo Ahmed Alkateeb, en representación del reino árabe, cuyo gobierno anunció a bombo y platillo el acuerdo que blanqueaba la mala imagen en cuestión de derechos humanos y libertades del régimen saudí.

El contrato, cuyos términos se desconocían hasta hoy, y cuyo contenido revela ahora OKDIARIO en exclusiva, usa la imagen del futbolista argentino para promocionar el turismo en el reino saudí a través de la página oficial del Ministerio de Turismo de aquel país –www.visitsaudi.com– y en varias publicaciones en redes sociales del astro argentino. Sólo en Instagram Leo Messi tiene más de 400 millones de seguidores y más de 100 millones en Facebook.

Actualmente la página del Ministerio de Turismo de Arabia Saudí presenta a Messi en un vídeo donde se le puede ver llegando al país y siendo recibido por un grupo de músicos que le ponen una camisa típica –como en la final del Mundial de Qatar– a modo de recibimiento. Posteriormente se ve al futbolista conduciendo un quad por el desierto y finalmente en un 4X4 junto a más personas por alguno de los destinos turísticos más icónicos del país.

Debajo del vídeo, se encuentran cuatro fotografías del astro argentino junto al epígrafe en inglés: «Lionel Messi quiere que des rienda suelta a tu búsqueda de emociones internas y descubras lo inimaginable. Puede que viajes para descubrir cosas nuevas, cosas viejas o simplemente para despertar algo nuevo dentro de ti, Arabia Saudí satisface en todos los aspectos. ¿Entonces, a qué esperas? ¡Planifica tu aventura ahora!», aseguran en la publicación.

Los detalles del contrato

Pero hasta llegar a ese acuerdo, por ejemplo, el de la grabación del primer vídeo promocional, fueron necesarias muchas horas de negociaciones, que se plasmaron en 13 folios. La primera página del contrato advierte que el contrato se suscribe entre varias partes: «El Ministerio de Turismo de Arabia Saudi (…) representado por «su Excelencia el señor Ahmed Alkhateb» que durante el contrato será «la Autoridad». «En segundo lugar actúa Sela Sports Company, establecida en Jeddah (…) y representada por el señor Tai A. Nazer», que es la organizadora oficial de eventos deportivos en el país árabe. El preámbulo del contrato explica que el Ministerio de Turismo saudí ha encargado a Sela «organizar, supervisar y ejecutar este contrato».

El tercer actor registrado en el contrato es la empresa Leo Messi Management S.L. compañía registrada en Barcelona y representada por «el señor Rodrigo Martín Messi», que actuaba como «administrador único de Limecu España 2010 S.L., que a su vez es administradora única de Leo Messi Management (LMM)». En cuarto lugar, por fin, el contrato recoge a «Lionel Andrés Messi Cuccittini, jugador de élite de fútbol profesional (comúnmente conocido como Leo Messi)» que será denominado «el jugador».

¿Qué gana Leo Messi por cada año de ese contrato? Las tarifas y el modo de pago están recogidas en el anexo I, titulado «Paquete básico» que recoge «Visita vacacionales», «Campaña promocional», «Menciones en redes sociales» y «Responsabilidad social y actividades como miembro de una Fundación». Por cada uno de estos módulos Messi cobraría 1.875.000 euros. Es decir, 7.500.000 euros en total durante 2022 y la misma cantidad en 2023 si cumple todos los compromisos contraídos. Si no, cobra por los eventos que realice al precio estipulado. Si cumple todos los compromisos sería en total, 15 millones de euros si no amplía el contrato más años, algo perfectamente factible ya que ahora Messi es campeón del mundo y fue elegido mejor jugador del Mundial de Fútbol de Qatar 2022.

El anexo II del contrato recoge la periodicidad de los pagos a la empresa «Leo Messi Management SL (LMM)». Los pagos de 2022 se debían realizar el 1 de enero de 2022 y el segundo el 1 de julio del mismo año, pero al entrar en vigor en mayo de 2022 OKDIARIO no ha podido confirmar las fechas de estos pagos. Para 2023 los pagos funcionarían igual, el 1 de enero y el 1 de julio, excepto si el contrato se daba por liquidado por una de las partes. Todas las cantidades llegan a una cuenta de la empresa «Leo Messi Management S.L.» de la que son administradores solidarios el hermano y el padre del futbolista. Rodrigo Martín Messi, hermano del jugador, especifica en el contrato que lo hace como administrador único de la empresa Limecu España 2010, a su vez administradora única de LMM.

Por este encargo, Sela Sports Company, la empresa organizadora de eventos deportivos saudí, «tendrá derecho a honorarios de gestión calculados para ser equivalente al 15% del valor total del contrato», es decir hasta ahora la empresa saudí habría cobrado 1,12 millones de euros que corresponden al porcentaje sobre el total de los 7,5 millones de euros cobrados hasta ahora. El contrato también explica que «para evitar dudas, los honorarios de gestión pagaderos por la Autoridad (ministerio) a la Primera Parte (Sela) no forman parte del valor del contrato, sino que se calculan sobre la base de él».

El documento incluye una cláusula de exclusividad mediante la cual «la segunda parte (Leo Messi Management) y el jugador (Messi) no deberán, sin el consentimiento por escrito y exclusivo de la primera parte (Sela) y la Autoridad (ministerio de Turismo) y durante el periodo del presente contrato entablar negociaciones, abordar, realizar, promover o concluir entendimientos y/o acuerdos a nivel mundial directa o indirectamente con el fin de promover cualquier destino turístico y/o país o ciudades y/o proporcionar y realizar los servicios como un destino turístico en particular o país o ciudad a nivel mundial». La penalización consistiría en que «la Autoridad (ministerio) tendría derecho a recuperar todas las cantidades pagadas de la Segunda Parte y del jugador (…)» y, aunque no se materializó hasta mayo de 2022, lo cierto es que Messi cumplió durante el pasado año los pactos reflejados en el acuerdo y no promocionó ningún otro destino turístico en sus redes sociales.

OKDIARIO ha preguntado sobre este contrato a las empresas de Leo Messi en España tanto verbalmente como por escrito pero no ha obtenido ninguna respuesta.