Lewis Hamilton relata el día que estuvo a punto de morir haciendo surf

Lewis Hamilton intentará este fin de semana competir con los Red Bull en el Gran Premio de Singapur y en estos días el siete veces campeón del mundo ha copado portadas tras confesar que estuvo a punto de morir haciendo surf junto a su amigo Kelly Slater, uno de los mejores de la historia de este deporte.

Los dramáticos hechos para Hamilton ocurrieron hace dos años en Pipeline, una localidad costera en Hawaii, que siempre ha sido un sitio fetiche para todos los amantes del surf. Según confesó el británico, ese día en el mar habían olas de hasta 8 metros que el piloto de Mercedes no tuvo problemas en afrontar.

«Había olas de casi 8 metros y Kelly Slater me decía: «No creo que puedas meterte en el agua»», comenzó relatando Hamilton una historia que no tiene ningún tipo de desperdició y que bien pudo acabar en tragedia. «Siempre he sido una persona que toma riesgos. Cuando alguien me dice «no puedes trepar a ese árbol»… yo lo treparé. Aunque es casi seguro que me caeré», dijo antes de desvelar el final.

«Remé hasta la ola… era un tubo enorme, Kelly Slater estaba frente a mí. Sólo tenía que asegurarme de no quedar atrapado. Así que me sumergí, me agarré al arrecife y recé. Podía sentir la ola aterrizando detrás de mí, como si una bomba explotara. Mi tabla se rompió y se partió por la mitad. Pensé que estaba muy cerca del final. Pero esto, por alguna razón, me emociona», confesó Hamilton a Robb Report.

Lewis Hamilton también dejó claro en la misma entrevista que en ocasiones fue imprudente en su juventud, época en la que compartía equipo en McLaren con Fernando Alonso y una disputa acabó con el bicampeón del mundo español en Ferrari.

«Cuando era más joven, era imprudente en la pista. Tomé muchos riesgos y tuve suerte de no lesionarme. Ahora puedo medir el riesgo de manera más inteligente. Siempre he sido bueno sabiendo mi límite y mi límite es más alto. que la mayoría de las personas. Y siempre me he sentido cómodo cuando estoy cerca del límite», dijo el piloto británico.

Hamilton y la retirada

Ahora, a los 38 años y después de siete campeonatos del mundo en sus vitrinas, Lewis Hamilton apura sus últimos días en la Fórmula 1 alejado de las victorias después de la última normativa que ha catapultado a Red Bull como el mejor equipo de la parrilla. En los últimos años se ha especulado con una retirada efímera del piloto inglés que renovó su vínculo con Mercedes hasta el próximo año 2025.

Una vez finalizado, y cerca de los 40, todo apunta a que Hamilton podría colgar los guantes y dejar la Fórmula 1 consagrado como el piloto con más títulos de la historia. «He hablado con muchas personas que están en activo y retiradas, muchas dicen que cuando se retiran, todo se viene abajo. Como si todo si viniera abajao, no tuvieran nada en lo que respaldarse y no hubieran descubierto qué es lo siguiente que van a hacer», dijo hace poco sobre la retirada un Hamilton que siempre ha dejado claro que le gustaría ser dueño de un equipo.