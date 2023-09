Fernando Alonso lo confirma: «En Singapur…»

Fernando Alonso ya está en Singapur. Ante sí, uno de los últimos cartuchos de Aston Martin para reengancharse a la pelea por uno de los tres primeros puestos de la clasificación de constructores del Mundial de Fórmula 1. Pero, es obvio que el verdadero reto del asturiano es otro: lograr su ansiada victoria número 33. Para ello, contará con una mejora en el alerón a tener en cuenta, puesto que es la segunda parte de la evolución presentada en Zandvoort, donde funcionó a las mil maravillas y fue segundo.

El piloto español abordó en su llegada al circuito urbano de Marina Bay temas como su noveno puesto en el último GP, el de Italia, o las opciones reales que tiene de conseguir el triunfo en Singapur por delante de los Red Bull. Para ello, ha dicho que necesita «muchas cosas». De hecho, también se refirió a un deportista que fue cuatro veces campeón del mundo con esta escudería, Sebastian Vettel.

Este verano el alemán abrió la puerta a su regreso a la Fórmula 1, bien sea como trabajador en alguna parte del organigrama de algún equipo, e incluso como piloto. Esa posibilidad viene cobrando fuerza en los últimos días y es por ello que se le ha preguntado a Alonso por el futuro de su archienemigo durante varios años. Su respuesta, como deportista que se retiró y volvió después de un tiempo, fue clara y directa: «Volver es un desafío que no debe subestimarse».

Así de contundente se mostró el asturiano en los medios oficiales de la Fórmula 1, quien también dudó de esa posibilidad, puesto que puede ser cosa de «un titular» y que «depende de lo que dijo y de su tono», pero sobre todo «de él». Pero, en cuanto a lo estrictamente deportivo, Fernando Alonso está enfocado en su misión y en sacar rendimiento a las características del circuito del Gran Premio de Singapur, donde se alberga una prueba señalada en rojo por Aston Martin en el calendario.

Quiere recuperarse del batacazo de Monza

«En Monza no fuimos competitivos, pero aquí debería ser mejor. En algunas carreras somos los segundos más rápidos y en otras sentimos que somos quintos o sextos, así que ya veremos. Es un privilegio pelear con los mejores equipos, pero vamos carrera a carrera». Esas fueron las palabras de un Alonso que es consciente de que para alcanzar a Red Bull deben volver a dar ese plus que ofrecieron en Holanda.

Unas declaraciones en las que también analizó esa disparidad de resultados que tanto está confundiendo tanto a equipos como pilotos, e incluso a aficionados a la F1 durante este año. Cabe recordar que Aston Martin comenzó el Mundial siendo la segunda fuerza y la competencia más directa de los Red Bull, Max Verstappen y ‘Checo’ Pérez.

Carlos Sainz llega motivado a Singapur

Sin embargo, después de seis podios en las ocho primeras pruebas, la escudería británica se fue desinflando hasta convertirse la quinta clasificada en algunas carreras, lo que le costó perder la segunda posición de Mundial con Mercedes. En Monza, perdieron la cuarta en favor de Ferrari. Los italianos también albergan un halo de esperanza para el GP de este fin de semana, más aún después del podio de Carlos Sainz en Italia.

El madrileño se acordó de Fernando Alonso en sus palabras al llegar a Marina Bay al analizar sus posibilidades de cara a la decimoquinta prueba de la temporada. «Espero mantener la buena línea de las últimas semanas en este tramo final del año, me he sentido cómodo en el coche en las últimas carreras. Creo que este año estoy pilotando mejor. En teoría, esta pista no favorece a nuestro coche, que va peor en pistas de alta carga, pero hay que ir carrera a carrera, como dice Fernando», vaticinó Sainz.