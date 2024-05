Se les acaba el chollo: revelada la táctica para ligar de los futbolistas casados

Los futbolistas siempre han tenido fama de grandes conquistadores por su relación con la fama y en los últimos días han desvelado algunas de las tácticas que utilizan para ligar jugadores de Primera División en España. Esto lo han destapado la artista transexual Jedet y ha sido corroborado por la periodista María Verdoy. Ambas han informado sobre los últimos trucos de los jugadores, estén casados o no, para poder seducir a través de las redes sociales. Unas declaraciones que se han virales.

La primera táctica de los futbolistas para ligar fue desvelada hace unos días en una entrevista la artista Jedet. La cantante y actriz que se dio a conocer por su papel en Paquita Salas o por ser la protagonista de Veneno, aseguró conocer de primera mano según sus vivencias la estrategia a seguir por algunos jugadores para poder conquistar a través de las redes sociales.

«Ellos te hablan, luego ven que lo has visto, borran el mensaje y nunca te siguen. Lo que no saben es que vas haciendo capturas de todo», aseguró hace unos días la actriz, cantante y activista trans del colectivo LGTBQ española. «A veces te ponen dos mensajes, pero los borran porque tienen mujeres y todo el rollo. Cuando ven que has visto el mensaje o que no les has contestado te lo borran. Los infieles siempre encuentran la manera», explicó la artista antes de dejar claro que «son los peores de todo».

La táctica de los futbolistas para ligar

Jedet quiso ir más allá y desveló en el programa Match más detalles de las tácticas que utilizan los futbolista para ligar. «Te hablan, te dan unos ‘me gusta’ a las historias que subes, y luego te escriben por privado o te siguen y dejan de seguir rápido, a ver si lo has visto», afirmó la intérprete antes de asegurar que incluso ha hablado con las novias de algunos jugadores, que han hecho caso omiso de su advertencia

«Lo que no saben algunos es que yo les he hablado a las novias», afirmó la artista para dejar claro que esta medida no funcionaba. «Paso, porque luego la que ha salido escaldada he sido yo. Acaban siempre volviendo», aseguró en unas declaraciones que han traído cola.

Confirman las tácticas para ligar de los futbolistas

Estas palabras pronunciadas por Jedet en una entrevista concedida en un podcast de LOS40 fueron confirmadas por María Verdoy, periodista del programa Socialité de Telecinco. La periodista confirmó la estrategia desvelada por la artista y además dio más detalles sobre la táctica de los jugadores para poder ligar a través de internet.

«Fíjate que es una táctica que a mí misma también me suena haber vivido…», aseguró la periodista al reaccionar a las declaraciones de Jedet sobre la táctica de los jugadores de Primera División para ligar a través de las redes sociales.

Por ello, la presentado también quiso decir que todo tiene que ver con los mensajes privados que mandan los jugadores. «También lo que hacen es mandar mensajes instantáneos. Así, si tú haces captura, a ellos les llega el aviso y te pillan», afirmó la periodista en unas declaraciones que han tenido una gran relevancia y se han convertido en virales en internet.

Es más, María Verdoy confirmó que esto le había sucedido con futbolistas después de la pregunta de un compañero durante el programa que se emite en Telecinco durante los fines de semana. «Bueno, muchas compañeras hemos vivido estas historias. Te puedo decir que sí», aseguró sobre sus vivencias con los futbolistas.

Estas palabras de la presentadora y la artista sobre la estrategia de los futbolistas para ligar han tenido una gran repercusión y se ha convertido en tendencia en las redes sociales. Ambas también parece que han tenido su minuto de fama a causa de desvelar los detalles de los jugadores de la máxima élite en España.

Más tácticas para ligar de los futbolistas

Hace semanas la artista italiana Paola Saulino también desveló algunos de los trucos que tienen los futbolistas para ligar. «Muchos futbolistas me contactan a través de mensajes privados en Instagram, incluso con un simple ‘hola’ para empezar la conversación», comenzó diciendo para después dejar claro que: «Luego descubrí que estaban comprometidos o casados. Me decepcioné, pero siempre que esté claro que yo también tenía una relación con ellos».