Nuria Marín se despide de ‘Socialité’: «Las mariposas lo que hacemos es volar»

Mediaset España ha realizado un lavado de cara a su equipo de presentadores durante los últimos meses y el programa de Socialité no se ha librado de ello. Siguiendo los pasos de su compañera de formato, María Patiño, la presentadora Nuria Marín se ha despedido oficialmente de la audiencia.

«Este año es para ti porque ha llegado el momento de decirte adiós en Socialité, donde has hecho programas magníficos. También tenemos que darte las gracias por ese cariño que nos has transmitido a todos, por siempre darnos alas para que seamos nosotros mismos, por tu carisma…», le dijo el equipo del programa a la comunicadora.

🦋Lo que hacen las mariposas es volar… Gracias @nuriasecret por estos años de vuelo con nosotros!! pic.twitter.com/8a6NK3oRUz — LA FÁBRICA DE LA TELE (@fabricatele) January 1, 2024

Tras seis años capitaneando el show televisivo, está claro que la ausencia de Nuria Marín no va a dejar indiferente a nadie. Por ello, sus compañeros hicieron un video recopilatorio de los mejores momentos vividos desde entonces. «Me queda conseguir ser infanta de España, pero estoy en ello», dijo con su habitual humor.

«Quiero dar las gracias. Al final uno se puede tomar las cosas con rabia, con enfado, pero yo quiero ser agradecida, dar las gracias y si lo pongo todo en una balanza lo que tengo muy claro es que lo que gana es lo positivo porque intento pensar en cosas malas, pero para mí lo positivo es lo que pesa más», explicó.

«Me llevo muchísimo conmigo. Es el momento de soltar. A veces hay que soltar para poder coger y deciros a todos que me vais a tener para lo que necesitéis. Este programa nace a partir de Cazamariposas y las mariposas lo que hacemos es volar, y yo solo puedo decir que gracias y que a otra cosa mariposa», dijo como cierre final. Un adiós donde las emociones no faltaron y por el que en redes sociales no dudaron en alabar el maravilloso trabajo de la presentadora durante todo este tiempo.