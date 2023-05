‘Socialité’: Núria Marín, entre lágrimas ante las palabras del director del programa

El pasado domingo 22 de mayo pudimos disfrutar de un momento de lo más emotivo en Socialité. Tanto es así que Núria Marín, la presentadora, no pudo evitar contener las lágrimas. Todo comenzó cuando ella estaba charlando, en directo con Javier de Hoyos, director del programa de Telecinco. Los dos estuvieron hablando sobre Gerard Piqué y la nueva reunión de Shakira con Bizarrap.

En un momento dado, Núria Marín lanzó una pregunta a su compañero, ya que quería saber si él en estos momentos compondría una canción romántica o, por el contrario, una más cañera. Con los ojos vidriosos, Javier de Hoyos respondió con contundencia: “Ahora una canción romántica y de amor porque me caso la semana que viene”.

Es entonces cuando Giovanna González, compañera de Socialité, entró en la redacción con un ramo de flores. Un gesto que provocó que el director del programa comenzase a llorar desconsoladamente. Al fin y al cabo, se trataba de una sorpresa que le llegó a lo más profundo del corazón. ¡No es para menos!

Javier de Hoyos se casa en una semana con su novio Carlos 😍❤ #Socialité676 https://t.co/Siq5bSvBZ8 — SOCIALITÉ (@socialitet5) May 21, 2023

“Ahora queremos que el protagonista del salseo seas tú”, empezó diciendo Núria Marín. Javier de Hoyos quiso responder: “Comencé mi historia de amor con Carlos, es el amor de mi vida pero lo más importante es que hace seis años arranqué en esta redacción. Yo cuando entré no tenía clara mi sexualidad de hecho a veces creía que era hetero”, aseguró.

Lejos de que todo quede ahí, el director de Socialité siguió sincerándose: “El rodearme de esta gente me ha permitido trabajar con mucha libertad y hacerme sentir como soy, me ha permitido dar el paso de poderme casar con mi chico, así que gracias a todo el equipo de Socialité. Y gracias a Carlos porque apareció en mi vida y me cambió la vida, te quiero Carlos”.

Como no podía ser de otra manera, Núria Marín hizo grandes esfuerzos por no llorar en directo, pero le fue imposible. “Te queremos muchísimo. Toda la redacción está emocionada con esta boda y amenazamos con comentarios sobre los estilismos. Te deseamos lo mejor”, aseguró la presentadora. “Gracias por todo. Eres un compañero estupendo, un director maravilloso pero todavía más una persona enorme”, añadió, visiblemente emocionada.