María Patiño frena ‘Socialité’ ante la llamada de una famosa que amenazaba con quitarse la vida

Socialité protagonizó el pasado fin de semana un cierre de programa que, sin lugar a duda, no dejó indiferente a nadie. Y es que, sin previo aviso, María Patiño comunicaba a los espectadores que el programa estaba recibiendo una llamada de una famosa «muy conocida» para contar que estaba pasando por una situación crítica y por lo que pedía ayuda antes de tomar una decisión extrema.

«Entiendo que estás fatal, pero, por favor, no hagas ninguna locura. Estate muy tranquila, vamos a intentar ayudarte en todo lo que podamos. No, por favor, no me digas esto», le decía la redactora Miriam Muñoz a la famosa por teléfono. «Mi compañera Miriam está hablando con alguien muy conocido que nos está pidiendo ayuda. Vamos a dejar… Todos ustedes saben quién es», comunicaba completamente en shock María Patiño.

«Esta persona dice que lo está pasando fatal. Piensa en cosas terribles y vamos a intentar ayudarla porque se me echa a llorar y no puede ni hablar», aclaró la redactora tras finalizar la llamada. «Que se tranquilice, que es un tema muy serio con el que no se puede jugar. Aquí me voy a quedar. No se puede jugar con este tipo de historias», comentaba la presentadora al respecto.

«Estamos aquí para ayudarle, pero que tenga mucha prudencia a la hora de hablar de determinadas cosas, porque estamos en un programa que ve mucha gente. Es un tema serio y muy grave», añadía. Eso sí, antes de finalizar el programa, la presentadora de Socialité quiso dar su valoración respecto a lo sucedido en directo.

«No quiero jugar con esta situación de nervios, insisto, con determinadas situaciones que por desgracia se viven. Pido disculpas desde aquí, en nombre de todo el equipo, porque una cosa es que una persona esté pasando un mal momento y otra que se juegue con la intención de poder hacer algo grave y atentar contra su propia vida», comenzó declarando.

«Y, como no somos partidarios de jugar con este tipo de situaciones, vuelvo a pedir disculpas. Han sido cuestiones del directo. Son momentos que a veces no saben cómo gestionarse, pero vamos a dejarlo en que una mujer está pasando una situación delicada y ahí se va a quedar. No quiero ir más allá, porque no existe más allá. Ustedes son lo más importante. Perdón, ha sido una mala gestión del directo», concluyó.

Una situación que no hizo gracia a la audiencia, quien no tardó en hacer viral en redes sociales lo ocurrido en el programa de Mediaset. Y es que, los espectadores no dudaron en cargar duramente contra el medio por banalizar un tema tan serio como el suicidio.