El Mirandés va como un tiro: golea al Racing y se jugará con el Oviedo el ascenso a Primera

El Mirandés luchará por ascender a Primera División tras pasar por encima del Racing de Santander en el partido de vuelta de semifinales con una arrolladora segunda parte (4-1). En cuestión de siete minutos, del 63′ al 70′, los jabatos hundieron a los cántabros con tres goles, dos en propia y otro de Izeta, que marcó dos. Su rival el próximo domingo (21:00 horas) será el Oviedo, que se cargó previamente al Almería.

En una eliminatoria igualada al máximo, el Mirandés supo hacer lo que no consiguió en El Sardinero: conservar no dos, sino tres goles de ventaja. Los de Lisci olvidaron esos últimos minutos fatídicos en Santander, en los que el Racing se metió de lleno en la pelea por subir empatando in extremis (3-3). Pero en la vuelta fue otra película distinta y el cuadro burgalés, a lomos de Izeta, se clasificaron a su primera final de play off.

Un histórico Mirandés que está a un paso más de la gloria y que se las verá con un equipo con experiencia reciente en estas lides, el Oviedo, que la temporada pasada cayó contra el Espanyol en el duelo por ascender. Izeta abrió la lata en el 7′ y Maguette Gueye empató para el Racing tan sólo cinco minutos después.

El Mirandés buscará el ascenso contra el Oviedo

Pero un remate de Lechuer que tocó Ezkieta, portero cántabro, para introducirla dentro de su portería, un trallazo de Hugo Rincón, que tocó para desviarla hacia la red Javi Castro, y otro más del cedido por el Athletic, le dio el triunfo a los de Lisci. Un auténtico equipazo con un relato memorable en Segunda que amenaza a un histórico como el Oviedo. El primer asalto en Anduva y el segundo en el Carlos Tartiere. Tercero y cuarto clasificados en un combate por la gloria inédito en el fútbol español.