Alcaraz ya está en cuartos de final de Roland Garros, donde se medirá con Tommy Paul por un puesto en semifinales. La solidez del murciano se impuso a la potencia de Ben Shelton, quien firmó un serio partido, generó dudas a Carlitos, pero no le bastó. La fortaleza exhibida por el español le permitió frenar al estadounidense y llevarse una trabajada victoria.

El partido, de los mejores que se han visto en lo que va de Roland Garros, elevó el nivel del tenis. Por la calidad de los golpes y la voracidad de ambos jugadores. También por la deportividad con la que encajaban los puntos del rival, la misma que elevó Alcaraz a su máximo exponente. Durante el inicio del segundo set, extendido a más de 15 minutos, el murciano tiró de honradez.

Con 30-30, Carlitos subió a la red para bloquear una derecha de Shelton. Metió la pelota, fue un puntazo. La Philippe Chatrier se puso en pie y Shelton miraba al horizonte con rostro de resignación. Mientras la grada jaleaba, Alcaraz se acercó al juez de silla y le reveló que el punto no debía ser suyo porque había soltado la raqueta justo antes de impactar contra la pelota. El punto voló de lado a lado de la pista y Shelton gozó de una bola de break que posteriormente no aprovechó.

«Era el hot shot (golpe del día), pero me hubiera sentido mal conmigo mismo. Me iba a sentir culpable si no decía que ese punto no era mío porque la raqueta no la tenía en la mano. Quiero ser sincero conmigo mismo y con mi rival. Esto es el deporte, debía ser justo con el oponente y contigo. Sabía que era ilegal y por eso lo he dicho», explicó el murciano antes de revelar también la nobleza de su rival.

«En el primer set, Shelton ha hecho lo mismo conmigo cuando me ha dicho que repitiéramos un saque cuando había rozado la red. Es lo justo, esto es deporte. Nos llevamos muy bien fuera de pista, en la pista no hay amigos, pero una de las grandes cosas que hay que mostrar es que hay que saber perder y aceptar la derrota aunque te duela», zanjó Carlitos.

Cien veces Alcaraz

La conseguida sobre Shelton es la victoria número 100 que consigue sobre tierra batida. Únicamente ha necesitado 119 partidos y sólo un tenista en la ‘era Open’ precisó de menos encuentros para ello. Fue el rey de la arcilla, Rafa Nadal, que se hizo centenario en apenas 112 enfrentamientos.

Si extendemos el periodo hasta toda la historia del tenis, sólo Ken Rosewall y Tom Okker mejorar el registro del murciano. Ambos alcanzaron los 100 triunfos en 115 partidos. Buscará el murciano la 101 sobre la arcilla el próximo martes ante Tommy Paul, con el que peleará por un puesto en las semifinales de Roland Garros.