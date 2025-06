Alcaraz espanta sus demonios: «He luchado contra mi mente y estoy feliz de que no haya podido conmigo»

Alcaraz ya está en cuartos de final de Roland Garros, donde se medirá con Tommy Paul por un puesto en semifinales. La solidez del murciano se impuso a la potencia de Ben Shelton, quien firmó un serio partido, generó dudas a Carlitos, pero no le bastó. La fortaleza exhibida por el español le permitió frenar al estadounidense y llevarse una trabajada victoria.

«Nos respetamos mucho. Hemos elevado el nivel y hemos podido entretener a la gente. Hemos jugado un tenis muy completo. Tener a Shelton es estupendo para mí y para el tenis. Ha sido un partido duro porque he luchado mucho contra mí mismo, contra mi mente. He estado enfadado conmigo mismo, pero estoy contento de que mi mente y mis pensamientos negativos no hayan podido conmigo en los momentos complicados», aseguró tras el partido.

Alcaraz camina a caballo entre la madurez y las desconexiones transitorias de los partidos. Como si no se decidiera entre la conciencia y la tentación. Aunque ante Shelton la batalla la ganó el ángel de su hombro, que le llevó por el sendero de la paciencia, consistencia y trabajo. Sus piernas y su cabeza corrieron a la misma velocidad. Y no se dejo ir cuando el estadounidense forzó el cuarto set.

Alcaraz amagó con desconectarse cuando le vino cierto bajón y Shelton lo aprovechó para apuntarse la tercera manga. El estadounidense se metió en la cabeza del murciano por momentos y le forzó demasiados errores no forzados. Pero ahí lució solidez mental para aguantar el tirón e ir minando a su rival, al que ya no le salían los reveses igual y sus derechas no hacían tanto daño. Realizó ahí un último esfuerzo para cerrar el partido y citarse con Tommy Paul en cuartos de final sin forzar demasiado. Más práctico que vistoso.