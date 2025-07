El cariñoso mensaje de Nadal a Carlos Alcaraz tras perder en Wimbledon

Claudica Alcaraz, por primera vez, en la final de un Grand Slam. Aterriza el murciano en lo desconocido, en ese proceso de digestión de la derrota por un major. Corrobora Sinner en Wimbledon su venganza. Lo hace sin rastro alguno de rabia, más desde el plano personal que otra cosa. Ha conseguido levantarse en poco más de un mes de la final de Roland Garros en la que Alcaraz se impuso tras levantar tres bolas de partido.

Le niega al murciano su tercer título en el All England Club y se corona por primera vez sobre la hierba. De la tierra batida de París a la hierba de Londres, próxima parada la pista dura de Nueva York. En la Gran Manzana aterrizará un Alcaraz renovado, pues le toca empezar de cero. La derrota en Wimbledon así le obliga. En Londres acaba una racha triunfal de 24 victorias consecutivas que era la décima mejor secuencia de siempre en el tenis.

Poco después de su derrota, Rafa Nadal, experto en esto del tenis y sus procesos, publicó un cariñoso mensaje en las redes sociales con Alcaraz como destinatario. «Sé que no será un día fácil, pero… ¡Enhorabuena por otra nueva final de Grand Slam y por la gran temporada que estás haciendo!», escribió. También se dirigió a Sinner en italiano. «Felicidades por tu primer Wimbledon. Un momento inolvidable».

La derrota no echa por tierra el buen hacer de Alcaraz a lo largo de todo el torneo en el que ha ido de menos a más. «Estoy orgulloso de todo lo que he hecho estos últimos meses donde me he sentido otra vez contento en la pista. Gracias a mi equipo y a mi familia. Quiero seguir disfrutando en la pista y volveré el año que viene. Wimbledon es el torneo más bonito que tenemos en el circuito. Me encanta el ambiente y volveré el año que viene», dijo el murciano a pie de pista.

Por último, antes de irse de la Centre Court de Wimbledon, ya con su discurso acabado, Alcaraz hizo un alto y se dirigió a la grada donde se encontraba el Rey Felipe VI acompañado por el ministro Grande-Marlaska. «Gracias al Rey de España por venir a apoyarme. Para mí es un honor que esté aquí», expresó el murciano ante la mirada y aplausos del monarca. También estuvieron los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middelton, que fue la encargada de dar el título al campeón, y sus hijos Jorge y Charlotte.