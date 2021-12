Nicholas Latifi fue, sin querer, el gran protagonista de la última carrera del Mundial de Fórmula 1. El canadiense sufrió un accidente a siete vueltas del final que cambió el desenlace del campeonato aupando a Max Verstappen como campeón y a Lewis Hamilton como segundo cuando parecía imposible antes de su choque con el muro.

El canadiense ha vivido un auténtico calvario en estos días con los fans de Lewis Hamilton completamente desatados contra él hasta el punto de amenazarle de muerte. El piloto de Williams ya sabía a lo que se exponía: «Desde que vi la bandera a cuadros sabría lo que vendría y hasta pensé en darme de baja de alguna red social».

El piloto hizo un comunicado que conmocionó a la red social Twitter hasta el punto de recibir el apoyo de la escudería Mercedes, la principal perjudicada por sus acciones. «Aguanta fuerte, Nicholas Latifi. Te apoyamos en tu lucha contra el odio y el abuso en las redes sociales», dijeron desde las Flechas Plateadas.

Stay strong @NicholasLatifi. We stand with you in the fight against online hate and abuse. 💪 https://t.co/inf9Gw7SMJ

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 21, 2021