La primera comparecencia pública de Sergi Barjuan como entrenador interino del Barcelona fue eclipsada completamente por la presencia de Joan Laporta y la posibilidad de que Xavi Hernández llegue al club. El hasta ahora técnico del Barça B acepta el papelón de lidiar con la plantilla que deja Ronald Koeman hasta que se cierra y aterriza Xavi en el Camp Nou. Su primera lista, su primer once y su primer partido será ante el Alavés. El presidente dejó algunas líneas maestra de cómo fue la destitución de Koeman, la confianza en Sergi y esquivó decir abiertamente que Xavi es el elegido.

Primera intervención de Laporta

«Buen día a todos y a todas. Estamos aquí porque como presidente del club quiere comunicarles que Sergi Barjuan dejará temporalmente el Barça B e iniciará la dirección técnica del primer equipo. Así mismo valoramos mucho su decisión, es un hombre de club, tiene la experiencia para hacer este tipo de trabajo. Nos merece toda la confianza. Asumir la dirección técnica del primer equipo. Todo esto está motivado porque destituimos a Ronald Koeman después del partido del Rayo. Quiero referirme a Ronald, le estamos muy agradecidos porque asumió la dirección técnica del Barça en un momento de máxima necesidad. Ha sido una persona de club. Sigue siendo un grande del Barça, del barcelonismo. Se lleva un Copa del Rey como técnico del Barça Sí no ha continuado más tiempo porque los resultados han decidido nuestra opinión compartida con la dirección técnica, la situación era insostenible. Si no actuamos podíamos provocar algo importante. No es fácil. Sergi asume la dirección, tenemos plena confianza en él, a partir de este domingo se sentará en el banquillo hasta que cerremos al nuevo entrenador. En estos momentos entenderíamos que mantenga la reserva que contemplamos. Sin más preámbulos».

Evita hablar de Xavi

«Nosotros estamos centrados en el corto medio plazo, como es obvio. Tenemos a Sergi asumiendo la dirección, es un hombre de la casa, conoce el sistema y es de los mejores de la historia. Entiende la filosofía, lo que nos gusta a los culés. Me refiero a los aficionados del Barça. Estamos emocionados y tenemos ganas de que siga la temporada. Si se ha hecho este cambio es porque los resultados no han acompañado. La filosofía es clara, estilo genuino de jugar al fútbol En el transcurso de nuestra historia nos ha dado todos los éxitos. Entendemos que la plantilla la conoce a fondo, y podrá trabajar con ella con normalidad, queremos que tenga todos los éxitos. Desde la dirección de fútbol se trabaja con otras opciones para un nuevo técnico. Cuando se produzca queremos que se haga sin prisas, que no son buenas en estas decisiones».

Evita dar nombres

«Mantendré la reserva de las opciones que tenemos, no actuaremos como profesionales si lo hacemos. Podría perjudicar a todos. Permite que mantenga las reservas».

Ronald Koeman

«La relación con Koeman está bien. Lo comunicamos y lo hicimos con todo el respeto. entiendo que ha visto nuestro esfuerzo pero la situación era insostenible. Nos ha dicho que lo entendía por el tema de resultados. En el asunto de las negociaciones para la rescisión va bien, intentaremos hacer lo mejor para el Barça y que le quede satisfecho».

Xavi

«Está en un proceso muy interesante, está evolucionando muy bien, tengo buenas referencias de personas allegadas y que lo conocen mejor que yo. Hablo con él muy a menudo. Hace unos meses venimos hablando con Xavi, se su opinión y el equipo que tenemos. Hablamos como dos personas que nos apreciamos. Mi opinión es buena, muy buena.

Confianza en Sergi

«El partido importante evidentemente que tenemos es el Alavés. Insisto y pienso que estamos enganchados a la liga y tiene muchas sorpresas, si no llegamos a fallar en algunos partidos estamos mejor situados. Hay rivales que lo están haciendo bien. La Liga está abierta y vamos a luchar por ella. En la Champions queremos seguir vivos, hay un partido importantísimo en Kiev, y en principio estará Sergi. Depositamos la confianza en él y estar tranquilos que lo hará bien».

Refuerzos

Llegué un poco antes o después, el equipo si se han de hacer refuerzos sería en invierno. Seguimos en una situación limitada en este sentido en cuanto, Hemos hecho las cuentas y trabajos en revertir esta situación. En el fútbol, las situaciones deportivas acaban imponiéndose. El tema de reforzar al equipo, tenemos a Sergi que conoce el B, sabe lo que tiene en el primer equipo, está profundizando en lo que tenemos en el primer equipo y él tomará las decisiones que tenga que tomar. El nuevo entrenador tomará las decisiones que tenga que tomar, se tiene que sacar más rendimiento de este equipo. Si lo analizamos debería ser más competitivo de lo que es hasta ahora. Estamos todos con ello».

Debió echar a Koeman antes

«Posiblemente sí, ha habido circunstancias para tomar esta decisión, ahora visto lo visto, es más fácil analizar. Si que igual lo habría tenido que decidir antes. Koeman se merecía el margen de confianza, recuperar a los lesionados y motivar al entrenador y el equipo. Posiblemente tendría que haberlo decidido antes. Asumo la responsabilidad. Lo que sí que digo es que analizándolo fríamente, ganamos en casa al Dinamo y al Valencia, pero vinieron resultados insostenibles. Entramos en una deriva peligrosa y podíamos desengancharnos de todo. Esperemos que sirva de motivación y remontemos».

La evolución de Xavi

«Algún día Xavi entrenará al Barça, se lo he dicho en muchas ocasiones. vive para el fútbol, le encanta y es del Baçra. Tiene un objetivo prioritario en su vida. Me fio de las personas que tengo alrededor, que siguen la evolución de Xavi y otros entrenadores. Para ver si son los adecuados para el Barça. Lo que opino es que tengo una relación buena con él, tiene un entorno magnífico y ya veremos como evoluciona todo».

La etapa de Koeman

«Este rol corresponde más a la dirección y al técnico que a mí, todos tenemos un aficionado dentro, para mí la plantilla es buena, Puedes mejorarla y compensarla más. Ronald lo ha intentado, estoy seguro, en algunos momentos con mejoras. Tuvo muchos lesionados, esta plantilla con todos recuperados te puede dar los objetivos buscados. Más como estamos ahora en Liga».

Sus conversaciones con Xavi

«Son conversaciones privadas entre amigos. Lo que pediría a Sergi es que sea como es, tenga ambición, sea decidido, no tenga miedo a probar otras soluciones porque lo de hasta ahora no ha ido bien. Encontrar algún punto. Los que han vivido el Baçra, te pueden dar algunas claves o situaciones que puede afrontar. Con Xavi hablo desde la campaña electoral, no se ha cortado la comunicación nunca. Koeman es un mito del barcelonismo, tenemos que agradecerle que asumiera la dirección técnica. Ha sido un hombre de club, se lo dije a Ronald. En el Barça tendrá su casita. Lo había comentado con Xavi y otras personas. Opté por la decisión de mantenerlo, hice lo que pudimos para darle margen, llegado a este punto claro que tuve que hacerlo antes. Era de justicia darle margen».

Aspira a ganarlo todo

«Tendrá un apoyo total de la junta directiva y de la dirección de fútbol. El entrenador que venga tendrá apoyo total. Lo hemos intentado hacer con Koeman Tiene todo nuestro apoyo. Ha asumido la dirección ahora. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Al final se cierra con un entrenador que ha de venir. Tendrá nuestro apoyo y exigencia. Aspiramos a ganar todas las competiciones que jugamos. En el Barça no hay año de transición. El fútbol no son ciencias exactas. Es empírico, todo es posible. Sergi tiene nuestro apoyo y exigencia. El que venga será también un ganador».

El estilo del Barça es innegociable

«El estilo del Barça es genuino, es innegociable. No creo que se haya perdido el estilo del Barça, sí nos hemos alejado. Queremos recuperar las esencias. El fútbol evoluciona, nos gusta tener la pelota y tener profundidad. Desde hace años preferimos ganar por 5-0 que 1-0. Queremos fútbol espectacular, presión, atacar, ocasiones y meter goles. Nos exijo».

No veía a Xavi de manager general

«No se enfrió la relación. De manager general no veía a Xavi. En este sentido es la ilusión que le hacía. Hemos mantenido conversaciones de este tipo y otras. De vuelta a la presidencia lo estuve analizando con él y otras personas. Al final llegué a la conclusión que creía que tenía que darle confianza. Que no ganáramos el año pasado la liga fue accidental. Pensamos que era lo mejor seguir con Koeman. Asumo la responsabilidad. Es lo que se hizo y ahora creo que estamos haciendo lo que debíamos».

Mantiene su discurso con Xavi

«Insisto, no he cambiado el discurso. Siempre pensé que Xavi sería entrenador del Barça. Me gustaría que lo fuera durante mi presidencia. Los informes que tenemos son buenos. Hemos comentado partidos del Barça, él desde allí y yo desde aquí. Todas las noticias son positivas. Hay que tener en cuenta que hace poco que es entrenador y que no tiene un amplio recorrido. Por mucho que hablemos de Xavi, mantengo mis reservas. El Barça tiene sus opciones».

La destitución de Koeman

«Jordi forma parte de la secretaría técnica, y con Mateu al frente, teníamos preocupación y acabamos decidiendo que era insostenible. Desde ese instante, antes de decírselo a Koeman. Tenemos plena confianza en Sergi, pensamos en Albert Capellas, tenemos buenas referencias. Pensamos que nos aporta más confianza Sergi, y que Albert cogiera temporalmente el Barça B. Albert es un entrenador de prestigio de la casa. Tiene muchos conocimientos. Creemos que es la mejor decisión».

Indemnización a Koeman

«Todo afecta. Pagar un dinero no previsto afecta. Era una situación, se había podido tomar antes. La cantidad es bajo la confidencialidad del contrato. El asunto económico lo estudiamos con más detenimiento que nunca. Lo resolveremos».

Las valoraciones de Sergi

Agradecimientos

«Quiero dar las gracias al club por la confianza depositada en mí. Un abrazo fuerte a Koeman, hemos trabajado codo con codo. Mandan los resultados y hay poco margen de trabajo. Cuando juegas miércoles y sábado, hay poco margen. Trabajamos para imponer los criterios que pueden resultar fáciles para mañana. Es más fácil trabajar con jugadores como ellos, que piensan y ejecutan rápido. Los conceptos y la idea, intentar enchufarlos, lo importante es estar todos unidos. necesitamos la ayuda de todos los que vengan, para jugar intensos. La forma de jugar no cambiará. Los jugadores son los mismos. Algunos conceptos que hemos trabajado para mejorar pueden sustituir».

Devolver la alegría a la plantilla

«La plantilla quiere devolverle la alegría, la felicidad, que disfruten del fútbol. Todo el reto es para ellos, ya han demostrado, saben aguantar la presión y competir. Mañana hay que intentar sacar todos los recursos. La Liga está abierta, no se puede dejar de ganar puntos en casa. Si vamos a recuperar efectivos, la idea de fútbol, la verticalidad, todo eso nos va ayudar a conseguir los retos planteados».

Se considera un ganador

«Si me conocéis es que soy un ganador, los jugadores si son ganadores, tenemos que revertir la situación con esto. La exigencia de ellos dependerá de que yo intervenga más o menos. Si tengo que intervenir en situaciones que pueden hacer bien al equipo. Todo es la demanda que se nos exija en cada ocasión».

Preparar el partido con tan poco tiempo

«Es difícil, es una situación de estrés, tienes que dominarla lo mejor que puedas. Aparte de los ayudantes que tengo, sabemos lo que queremos en cada partido. El Alavés es un equipo que ha ido a más. Lleva unos partidos ganados, tiene jugadores peligrosos a balón parado. Lo principal es que tengamos la posesión. Intentar buscar las máximas debilidades del rival. Buscar la dinámica positiva».

Fórmulas para ganar

«Hoy hemos entrenado. Iremos poco a poco. Es difícil variar las cosas en tan poco tiempo. Los jugadores están aquí para algo. Esto es innegociable. Hay que trabajar, hay que picar mucha piedra. Estamos buscando la fórmula para tener más presencia y protagonistas con la pelota. Buscar soluciones a cosas positivas. Si la pelota no entra, da igual lo que hagas. Me he encontrado un equipo preparado para trabajar».

Su primer once

«Veremos las decisiones, dos entrenamientos, el plazo es limitado y tomaremos las mejores decisiones. Ahora todos con el tenco nuevo quieren gustar. Todos tienen posibilidades».