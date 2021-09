La tensión entre Joan Laporta y Javier Tebas es máxima. El presidente del Barcelona no ha dejado pasar la oportunidad de responder a la última provocación del presidente de la Liga para asegurar que sus declaraciones en las que afirmaba que Florentino tiene «secuestrado» al club culé son «impropias» de una persona con su cargo. Además le señala como el «principal actor» de la marcha de Messi.

«Estamos hablando del presidente de la Liga», expresaba un Laporta que le acusó de que «en lugar de buscar la concordia y el entendimiento, está buscando el conflicto y el enfrentamiento».

El presidente azulgrana no dudó en señalar a Tebas como el culpable de la marcha de Messi del Barcelona. «Dice que Leo no se ha quedado en el Barça, pero él ha sido el principal actor por el que no se ha quedado, por su exceso de celo y porque con el ‘fair play’ quiere ser más papista que el Papa», dijo.

Pero, Laporta fue mucho más allá asegurando que «tiene una obsesión enfermiza con el Barça y sus valores». El presidente culé además le avisó de que «la Junta del Barça, votada por los socios, evita que ni la Liga ni nadie se apropie de los intereses y derechos del club, preservándolos para que no sean dominados por otras instituciones».

«No haremos desde el Barça seguidismo de sus proyectos personales y menos si quiere utilizar nuestro club para conseguir dinero, hipotecando los derechos televisivos los próximos 50 años», dijo refiriéndose a su negativa a aceptar el acuerdo con CVC firmado por la Liga.