Como ya hizo tras el fracaso ante el Bayern de Múnich, Joan Laporta volvió a publicar un vídeo a través de las redes sociales para pedir el apoyo de la afición tras el empate ante el Granada. También mandó un mensaje contundente con el despido de Koeman pululando en el ambiente: «Sabemos lo que tenemos que hacer para arreglar la situación».

Gràcies per animar a l’equip, culers. Us demano que ho continueu fent com fins ara. Sabem el que s’ha de fer per arreglar la situació. Som el Barça. pic.twitter.com/oxpW4u1UJY

— Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) September 21, 2021