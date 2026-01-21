Laporta analiza la salida de Ter Stegen: «Necesita jugar y esperamos que sea un hasta luego»

Joan Laporta, presidente del Barcelona, aseguró este martes en la previa del duelo europeo que disputa el cuadro culé en Praga que la salida de Marc-André Ter Stegen al Girona es temporal y confió en que sea «un hasta luego», al considerar que el guardameta alemán «tiene que jugar» y que en Montilivi «tendrá más oportunidades», en declaraciones a los medios antes de la comida de directivas con el Slavia Praga.

«Esperamos que sea un hasta luego. Marc-André, saliendo de una lesión, tiene que jugar, tendrá más oportunidades de jugar en Girona. Es un portero excepcional, de los mejores del mundo. Se ha dado esta circunstancia», apuntó ante los medios de comunicación Laporta.

En este sentido, añadió que Ter Stegen sabe que el Barça es «su casa». «Sabe que esto es una cesión hasta final de temporada. Luego espero que vaya al Mundial y ya hablaremos. Tiene contrato con nosotros, por lo tanto sigue siendo jugador del Barça, y le deseo lo mejor al gran capitán, porque es una persona excepcional, al margen de ser un porterazo», subrayó Laporta.

Pero el dirigente admitió que la situación «crea sensaciones contradictorias» porque el club quiere «lo mejor para él» pero también desea que continúe en el futuro en el FC Barcelona.

Recordó además que el seleccionador alemán ha sido claro al señalar que Ter Stegen necesita jugar partidos para optar al Mundial, algo que en el Barça, en pleno proceso de recuperación de su lesión, «era más dificultoso», y reiteró que se trata de un portero «excepcional» y «de los mejores del mundo».

En cuanto al partido contra el Slavia, el presidente blaugrana afirmó que la Champions es «un objetivo» y se mostró convencido de que el equipo tiene opciones de meterse directamente en octavos si gana los dos partidos, aunque advirtió de la necesidad de marcar goles «porque puede haber muchos empates de puntos».

Laporta acudió a la comida institucional acompañado por el vicepresidente Rafael Yuste y los directivos Joan Soler, Aureli Mas y Miquel Camps, mientras que por parte del Slavia Praga asistieron el CEO Martin Riha, el director deportivo Premysl Kovar y el director técnico Jakub Mares, además del delegado de la UEFA Joao Morais.