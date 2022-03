Se cerró la pretemporada en Bahrein y Lewis Hamilton habló con gesto compungido: «Por el momento no creo que compitamos por victorias. La gente sigue hablando de nosotros, pero este año es un poco diferente». Mercedes llegó al circuito de Shakir con un coche revolucionario que amenazaba con arrollar a sus rivales y se marcha con unos malos presagios que nadie se cree fuera de la escudería alemana. ¿Tiene motivos para la preocupación el equipo que ha ganado los ocho últimos Mundiales de constructores?

“No somos los más rápidos en este momento. Creo que Ferrari parece ser el más rápido, puede que Red Bull y luego quizás nosotros o McLaren, no lo sé. Pero actualmente no estamos en la cima”, insiste Hamilton, que encuentra el respaldo de su nuevo compañero de equipo George Russell. «Tenemos mucho trabajo que hacer porque Red Bull y Ferrari parecen estar un paso por delante de nosotros en todas las condiciones», avisa el joven británico.

Analizando la tabla de tiempos global de esta segunda fase de la pretemporada, Mercedes solo pudo marcar el quinto mejor tiempo. La escudería germana se vio superada por Red Bull y Ferrari, pero también por Haas y Alpine, dos rivales a los que en teoría debería batir sin problemas sobre el asfalto. Todos los equipos saben que estas clasificaciones de test hay que cogerlas con pinzas, más aún viendo que Mercedes completó más vueltas que nadie en Bahrein (384). La fiabilidad sí parece garantizada.

Los otros dos equipos que parten en la ‘pole’ para luchar por victorias no creen los lamentos de Mercedes, escarmentados por una situación que ya han vivido otros años. Max Verstappen se los toma directamente a chufla. «En los test siempre dicen: ‘Oh no, obviamente que no somos los favoritos’. Una semana después, las cosas les cambian para bien y dicen: ‘Oh no, hemos cambiado todo por completo en solo una semana. Es algo increíble’. También estuvieron así el año pasado y después fueron muy fuertes desde la primera carrera», recuerda el vigente campeón mundial.

Ferrari, que ha completado una pretemporada perfecta en fiabilidad y rendimiento, tampoco se traga los gimoteos de Mercedes. «Si fuera el primer año que lo hacen les creería, pero ya llevan haciéndolo cinco o seis años. No creo que en los comentarios y sí en los datos. Con el GPS podemos ver lo que están haciendo y… No voy a decir mucho”, se muerde la lengua Carlos Sainz. La respuesta, dentro de unos días en el GP Bahrein.