Kundananji rompe el mercado de fichajes y se convierte en la futbolista más cara del mundo

Racheal Kundananji se ha convertido en el mayor traspaso de la historia del fútbol femenino, tras fichar por el Bay FC de Estados Unidos. La ya ex jugadora del Madrid CFF deja el club de la Liga F por una cantidad que podría superar los 800.000 euros, lo que la convierte, de lejos, en la futbolista más cara de la historia. Supera de esta forma al reciente fichaje de Mayra Ramírez por el Chelsea, que dejó en el Levante 500.000 euros.

La marcha de Kundananji a la National Women Soccer League (NWSL) estadounidense confirma el gran momento por el que pasa el fútbol femenino español. La Liga F se ha consolidado como una de las mejores del mundo, ya no sólo por contar con el que es –con diferencia– el mejor equipo del mundo, sino por el gran nivel que tienen el resto de clubes. La presencia en el Madrid CFF de la zambiana así lo confirma.

Kundananji ha ido ascendiendo en el fútbol español hasta convertirse en una de las mejores delanteras del mundo. Firmó con tan sólo 22 años por el Eibar y, tras el descenso del conjunto vasco, llegó al equipo madrileño, en el que ha estado temporada y media. Con 25 goles en 29 partidos con el Madrid CFF, ha fichado por la nueva franquicia de la liga estadounidense, a cambio de una cantidad que hasta entonces no se había visto en el fútbol femenino.

El club amplió la vinculación de la delantera el pasado mes de mayo, ampliando su vinculación hasta 2025 y estableciendo una cláusula de rescisión de 700.000 euros. Sin embargo, el Bay FC pagará más por los servicios de la zambiana. Las variables –70.000 euros– y el derecho de formación del 5% llevarían esa cantidad hasta los 805.000 euros.

Con ellos, Kundananji se convertirá en la jugadora más cara de la historia. Algo que era, desde hace apenas 20 días, la colombiana Mayra Ramírez, tras cambiar el Levante por el Chelsea, por medio millón de euros. Además, el sueldo de la futbolista en la liga americana será de 500.000 euros anuales, puesto que ha firmado por cinco años, a razón de 2,5 millones en total.

A sus 24 años, Kundananji se ha convertido en una de las mejores delanteras del mundo, lo que le ha llevado a dar el salto a la que es considerada la mejor liga del mundo. Se convierte así en un traspaso más entre la liga española y la NWLS, que está tratando de recuperar la hegemonía perdida en los últimos años con el fútbol europeo. Y lo está intentando hacer a golpe de talonario.

Kundananji, la más cara de la historia

La marcha de Kundananji al Bay FC busca consolidar de nuevo a la NWLS como la mejor liga del mundo. El equipo de San Francisco se estrena esta temporada, como una de las franquicias nuevas que han llegado como parte de la expansión de la Liga. El club es propiedad de Sixth Street Partners, un fondo de inversión relacionado también con el FC Barcelona, puesto que adquirieron una de sus palancas a cambio de un porcentaje de los derechos de televisión, y con el Real Madrid, puesto que son los socios mayoritarios de Legends, los encargados de explotar el nuevo Bernabéu.

A la llegada de Kundananji al club, se suman la de la nigeriana Asisat Oshoala, ex del Barcelona, y de Deyna Castellanos, ex del Atlético y del Manchester City. Además, el Bay FC quiere seguir rompiendo el mercado y buscará la llegada de Lieke Martens, ganadora del The Best en 2017.