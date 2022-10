Koke, tres semanas de baja: llegará justo al Mundial

Malas noticias para el Atlético, de nuevo en forma de lesiones. Y, no, esta vez no han sido ninguno de los dos centrales, sino el capitán Koke Resurrección, que sufre una lesión en el muslo producida en el partido del pasado sábado en San Mamés que le va a mantener de baja durante tres semanas. Llegará justo al Mundial, si no hay contratiempos, pero se perderá encuentros decisivos de su equipo.

En el peor momento posible. Así llega la lesión de Koke, que no podrá jugar los cinco partidos que quedan antes de que la Liga eche el telón el diez de noviembre, ante Rayo -mañana-, Betis -el próximo domingo-, Cádiz, Espanyol y Mallorca, pero sobre todo causará baja en los dos encuentros que quedan para finalizar la fase de grupos de la Champions, en el Metropolitano ante el Bayer Leverkusen y en Do Dragao ante el Oporto, en un choque que tiene toda la pinta de ser decisivo.

Los servicios médicos tratarán de apurar los plazos, pero el calendario está ahí y será difícil rascarle algo a una recuperación que el propio jugador tampoco querrá precipitar ya que es consciente de que se juega el Mundial. En parecidas circunstancias se encuentra su compañero Marcos Llorente, que también está en fase de rehabilitación de la lesión que sufrió en el campo del Brujas. El centrocampista sufrió un problema muscular en el Jan Breydel Stadion el pasado día 5 y se le diagnosticó un mes de baja, lo que significa que, a lo sumo, podría llegar para el último partido de Liga antes del parón, frente al Mallorca en Son Moix.

Simeone deberá resolver ahora la ausencia de un jugador capital en el centro del campo y no le quedan muchas opciones de su perfil. Rodrigo de Paul parece el recambio más plausible, aunque Saúl también puede ejercer esa función. Mañana ante el Rayo se verá por dónde tira el entrenador rojiblanco.