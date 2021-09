Ronald Koeman compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que el Barcelona tendrá que jugar contra el Granada en el Camp Nou en el partido correspondiente a la jornada 5 de la Liga Santander. El técnico holandés aseguró que no tiene miedo de lo que pueda pasar con su futuro y advirtió a Riqui Puig de que tiene que mejorar si quiere disfrutar de minutos.

Granada de Robert Moreno

«Creo que no han cambiado mucho, aunque cada entrenador tiene sus pensamientos. Es un equipo que tiene su sistema claro, que es fuerte, tiene un fútbol directo. El resultado del año pasado hace que los jugadores tengan la confianza de creer en ganar. Jugamos en casa, hay público… no se puede comparar. Va a ser un partido diferente al del año pasado».

Resultados

«Mucho depende de los resultados del equipo. Hay otras cosas exageradas, hay cambios en el equipo, hay lesionados, hay muchos jóvenes… la gente que piensa que sabe dice que se necesita un tiempo. Lo que cuenta es ganar partidos. Antes del Bayern me preguntaron si renovaría, perdimos y ahora las preguntas son sobre si mi futuro. Hay que poner la energía en las cosas que tenemos en nuestras manos, como preparar el partido».

Poco protegido

«Nuestro presidente salió el otro día y no hace falta repetirlo. Soy más realista que oportunista porque el Barcelona perdió 2-8 contra el Bayern y jugaban Messi, Griezmann, Suárez… El otro día acabamos el partido con Mingueza, Araújo, Balde, Eric García, Gavi, Pedri, Demir, todos muy jóvenes. Esperamos tener pronto a Ansu Fati, que tiene 18 años».

Estado anímico

«No sé si mi cargo está en juego porque no han dicho nada. Lo único es pensar en el partido y en el equipo. Lo demás no está en mis manos y estoy tranquilo. Tenemos 7 puntos de 3 partidos. Hay que recuperar gente para tener más jugadores disponibles, pero hay que ganar. Al final cuentan los resultados y nada más. No tengo ningún miedo de mi futuro. Al final decide el club en el nombre del presidente».

Ansu Fati

«A pesar de su juventud, en la que ha enseñado su calidad como jugador, no ponemos fecha para cuando pueda volver. Está entrenando con el equipo. Hay que esperar el momento, que puede ser una semana o 10 días. Si todo va bien, será importante porque es parte del ataque que nos falta. Irá teniendo minutos y mejorando, estamos hablando de un gran jugador».

Campaña contra Koeman

«Todo el mundo tiene derecho a opinar. Habrá gente a favor y en contra de Ronald Koeman. Yo no hablo de ellos. Hay gente que quiere que siga como entrenador y otros que piensan que el Barcelona busque uno nuevo».

Coutinho y Agüero

«El Kun Agüero está trabajando en el campo con un fisio, va a durar unas semanas más. Coutinho ha entrado bien el otro día, necesita más que 20 ó 25 minutos y decidiremos si sale de inicio o no, aunque no para jugar los 90’».

Llegada en el peor momento del Barça

«No me he arrepentido. Entiendo que es una situación complicada para mí y para el presidente y los culés. Nos faltan cosas. Todos queremos lo mejor para este club y todavía sabiendo todo sobre este tema estuve interesado en venir. A pesar de la situación que hay, que es clara para todos, tuve la sensación de que es una tarea complicada. Yo lucho y quiero ganar».

Jugadores

«Los jugadores son realistas, sobre todo los mayores porque han vivido éxitos. No acertamos, queremos mejorar, pero también somos realistas para cambiar y mejorar cosas. Eso no se hace en dos días, se necesita tiempo».

Confianza en jóvenes

«No tengo ningún miedo de poner a uno de los jóvenes de inicio, pero poner 6 rápidamente en el Barça en el momento que hay no es bueno. Ellos participan, tienen sus minutos, sus partidos… es dificilísimo decir cuándo van a tener más partidos. Si es un jugador como Pedri no puedes pararlo para ser titular en este equipo».

Derrota el año pasado contra los próximos tres rivales

«El Barça es capaz de ganar cada partido, pero hay que prepararlos, jugar bien, defender bien… Son equipos que defienden mucho. Hay que tener atacantes con movimientos y tener efectividad en nuestro juego y en todos los momentos defender bien. Recordamos esos partidos que fuimos superiores contra Granada y Cádiz y perdimos y empatamos.».

Cambio de sistema

«Hablamos de sistema y hay diferentes para poder ganar. Se demuestra con equipos que juegan diferentes y depende de sus jugadores. El 4-3-3 es el sistema básico, pero si jugamos más abiertos el otro día contra el Bayern la derrota hubiera sido más amplia».

Afición del Barça

«No sé qué opinarán de mí. Hay personas que son realistas y otras que son más oportunistas descontentos por la situación del club. Los entiendo perfectamente».

Balde

«Tenemos a Balde, que entró bien el otro día contra el Bayern. Dest también puede jugar ahí. Mingueza también puede jugar en la banda izquierda. Su primer partido que lo vi en el Barça B fue ahí, pero normalmente siempre prefiero un lateral zurdo, pero hay que ver. Balde es muy joven, que tiene que aprender. Pero no tengo miedo a empezar el partido con él».

Riqui Puig

«Tiene que mejorar en muchos aspectos del juego. El otro día calentó y tuvo la posibilidad de entrar pero al final tuve que cambiar a Jordi Alba. Trabajar para ganar minutos y mejorar su juego como cualquier joven».