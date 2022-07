Klopp relata el caos de su familia en París: «Lo de menos fue perder la final»

Jürgen Klopp ha concedido una entrevista a los medios oficiales del Liverpool para dar la bienvenida a una nueva temporada. En ella habló de los incidentes ocurridos el pasado 28 de mayo en la final de la Liga de Campeones. El técnico alemán reconoció que su menor problema esa noche «fue perder la final» ante el Real Madrid y desveló que su familia se vio envuelta en los incidentes que se produjeron fuera del estadio.

«Conocí solo a unos pocos que tuvieron suerte; todos los demás que conocí, incluida mi familia, vieron escenas de luchas masivas fuera del estadio. Está claro que estaba muy mal organizado. Quien fuera el responsable no estaba preparado para eso», aseguró Klopp cargando contra los organizadores del evento por su mala organización ante un evento de tal magnitud como es la final de la Champions League.

El preparador de los reds reconoció que su familia estaba fuera del estadio cuando ocurrieron los incidentes. En la entrevista cuenta que habló con ellos antes del encuentro y no le contaron nada de lo sucedido: «Mi familia me envió mensajes antes del partido, ‘Estamos en el estadio, buena suerte’ y todo ese tipo de cosas, pero no fue así. Este tipo de mentiras necesarias las recibes después del juego».

«Tuvimos una pequeña fiesta; mi señora no estaba lista para la fiesta, todavía estaba exhausta por todo lo que la rodeaba. Creo que todas las cosas que pasaron allí hicieron posible que el problema más pequeño que tuvimos esa noche es que perdimos la final, increíble después de una final de la Liga de Campeones. Obviamente fue muy difícil. No estaba fuera, pero mucha gente me contó la historia real y todos cuentan más o menos la misma historia, así que sé lo que sucedió», concluyó Klopp que ya trabaja para intentar llevar al Liverpool a la gloria el próximo curso.