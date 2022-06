Francia pide perdón por la desastrosa organización de la final de la Champions

El ministro del Interior de Francia, Gerald Darmanin, se ha disculpado ante «cualquiera que sufriera por la mala gestión» de la final de la Liga de Campeones que ganó el Real Madrid en París el pasado 28 de mayo y que tuvo que retrasar su inicio debido a incidentes en los aledaños del Stade de France.

Darmanin reconoció que las cosas no se hicieron como deberían a la hora de garantizar la seguridad en el acceso al estadio y en esta ocasión no aludió a la reventa como una causa. «¿Podría haber estado mejor gestionado el Stade de France? La respuesta es sí», aseguró el ministro. «¿Soy en parte responsable? La respuesta es sí. Por supuesto, me disculpo inmediatamente ante todo el que haya sufrido la mala gestión del evento», declaró Darmanin.

Los disturbios, que afectaron a miembros de ambas aficiones y llegaron a retrasar el inicio del partido durante más de media hora, ha provocado que se cambie «profundamente la organización de las comisarías». Darmanin explicó que el problema se detectó a la hora de combatir «la delincuencia» que se produjo en el Stade de France. «He cambiado la organización para luchar contra la delincuencia porque, si hubo algo que estuvo mal en el Stade de France, fue la lucha contra la delincuencia», añadió en una entrevista a la radio francesa RTL.

Anteriormente, Darmanin ya se había disculpado en el senado francés por el «desproporcionado uso de gas lacrimógeno», pero en aquel momento criticó el gran número de personas que fue al Stade de France sin entrada o con un ticket falso.