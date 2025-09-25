Julián su reto inmediato: «Lo daré todo para ganar al Real Madrid»

«Lo daré todo para ganar al Real Madrid», dijo anoche un eufórico Julián Álvarez. El delantero argentino, que logró ante el Rayo el primer hat-trick de su carrera como jugador del Atlético, es la gran baza de los de Simeone de cara al derbi del sábado, un partido decisivo que va a marcar el futuro inmediato del equipo en la Liga. De momento nueve puntos les separan de los de Xabi Alonso. Una victoria les permitiría acercarse a seis, pero un empate o una derrota les dejaría muy lejos de la cabeza de la clasificación. No sería un adiós definitivo, por supuesto, pero casi.

La pelota es suya. ⚽️🕷️ pic.twitter.com/jzmZ32Sebt — Atlético de Madrid (@Atleti) September 24, 2025

La araña, autor de cuatro goles en lo que llevamos de Liga, es la gran baza ofensiva del Atlético. Prácticamente la única, de hecho, porque ni Griezmann, ni Raspadori ni por supuesto Sorloth están a la altura. Vuelve el noruego tras su sanción, pero será suplente. Simeone lo fiará todo a la inspiración de Julián, de quien dijo ayer que «es nuestro mejor jugador, tenemos que cuidarle». El técnico argentino sabe lo que dice. Sin Julián la luz del equipo en ataque se apaga por completo.

El Cholo espera poder tirar también de Álex Baena, que ayer no jugó ni un minuto ante el Rayo, y al que se reserva entre algodones, conscientes de la enorme importancia que debe tener para el equipo. También volverán al once Nico González y Giuliano, mientras que Llorente se ubicará de nuevo en el lateral. Otro que cambiará de posición será el eslovaco Hancko, que se situará en la banda izquierda dejando en el banquillo tanto a Galán como a Ruggeri.

En definitiva el once inicial será el formado por Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Barrios, Koke, Giuliano, Nico González, Julián y Griezmann, aunque según cual sea el estado físico de Álex Baena podría entrar en la posición de Antoine.