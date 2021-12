A rey muerto, rey puesto. Hace un par de días se conocían dos noticias relacionadas con la familia Janeiro Campanario. La primera de ellas y más importante es que Jesulín y María José van a volver a ser padres. La segunda es que su hija mayor Julia había roto su relación con el joven futbolista Álex Balboa, actualmente en la cantera del Alavés.

Según El programa de Ana Rosa, la decisión la habría tomado el jugador por «actitudes de ella que no le gustaban mucho con otros chicos», según contó Adriana Dorronsoro, que añadió que «él creía que se merecía tener más atención y que ella coqueteaba con otros, y eso no le gustaba nada». Pero según el espacio de Telecinco a Julia no le ha durado demasiado la pena por esta ruptura, pues habría recuperado la ilusión con otro futbolista.

El afortunado sería otro futbolista, en este caso Tommaso Rossi, joven jugador italiano del Getafe B de la Tercera RFEF, categoría en la que juega también su otro ex Brayan Mejía. La influencer y el futbolista de 19 años se habrían conocido en un local de Getafe que ambos frecuentan y, según se ha rumoreado, Balboa rompió con Julia porque vio mensajes entre ellos.

Después de proclamar su amor a los cuatro vientos en redes sociales, Juls y Álex ya no están juntos, una ruptura que en parte puede empañar la alegría familiar tras conocerse que Jesulín y María José Campanario, sus padres, esperan otro hijo. Para Julia han sido meses muy intensos junto al joven futbolista, que le ayudó a llevar mejor el fin de una relación algo tormentosa con otro jugador, Brayan Mejía. Tres romances con futbolistas en menos de un año, ¿será la aventura con Tommasso Rossi más duradera?