Es la noticia de la semana y del mes en el mundo del corazón y la farándula. Jesulín de Ubrique y María José Campanario han confirmado que están esperando un bebé. La familia se amplía con un tercer hijo en común, algo que les tiene profundamente felices y entusiasmados según cuentan en una entrevista exclusiva para la revista Hola. Pero no todo son buenas noticias en la familia Janeiro Campanario, pues su hija mayor Julia acaba de romper con su novio futbolista.

Fue este martes cuando salió a la luz Julia Janeiro y Álex Balboa, primero del ex madridista Javier Balboa, han roto su relación. El programa de Ana Rosa dio algunos detalles de la separación, decisión que habría tomado el jugador de la cantera del Alavés por «actitudes de ella que no le gustaban mucho con otros chicos», según contó Adriana Dorronsoro, que añadió que «él creía que se merecía tener más atención y que ella coqueteaba con otros, y eso no le gustaba nada».

Después de proclamar su amor a los cuatro vientos en redes sociales, Juls y Álex Balboa ya no están juntos, una ruptura que en parte puede empañar la alegría familiar tras conocerse que Jesulín y María José Campanario, sus padres, esperan otro hijo. Para Julia han sido eses muy intensos junto al joven futbolista, que le ayudó a llevar mejor el fin de una relación algo tormentosa con otro jugador, Brayan Mejía.

Balboa considera que Julia no le ha dado su sitio y según varios medios es ahí donde radican los motivos que le han empujado a romper su relación con la joven influencer, que ha borrado todo rastro del futbolista en sus redes. Sin embargo, otras informaciones apuntan a que los motivos son profesionales, pues desde su entorno y su club le habrían pedido alejarse del mundo del corazón y la televisión para que se centre en su carrera como jugador de fútbol si quiere llegar a la élite.