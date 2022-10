La jugadora del Barcelona Femenino Ana Crnogorcevic se negó a contestar una pregunta formulada en castellano. Una periodista le preguntó en zona mixta a la futbolista suiza por el partido y esta le contestó en perfecto castellano con un tono de burla. «No te entiendo en castellano», dijo mientras se reía.

Acto seguido, la periodista reformuló la pregunta en catalán y Ana Crnogorcevic le contestó en castellano, como suele hacer habitualmente. El vídeo ha corrido como la pólvora por las redes sociales y se ha hecho viral enseguida. Los hechos sucedieron después de la goleada del Barcelona femenino al Madrid Club de Fútbol Femenino por 7-0, con dos tantos de Crnogorcevic.

“No te entiendo en castellano’. Gran Ana Crnogorcevic pic.twitter.com/HtvH3Sfim2 — Joan Mangues (@jmangues) October 1, 2022

La respuesta se debería a que la jugadora suiza de origen croata está intentando aprender catalán. Normalmente suele responder en castellano ya que es el idioma común con la prensa y ella lo habla bastante bien como demuestra en el vídeo. No es la primera vez que sucede esto.

Crnogorcevic ya mostró ese interés por el catalán para intentar agradar a los seguidores del Barcelona con un mensaje en catalán, después de que las azulgrana cayeran en la final de Champions.

«El amor, la energía y la pasión que nos han dado es algo que nunca acabaré de asimilar. Desplazarse hasta Turín, fuera en avión o haciendo 15 horas de carretera en autobús o coche, me demuestra lo mucho que nos cuida, nos sigue y nos apoya. Culeros, se merecen mucho más y perdonad por no haber llevado la Champions a casa. Pero, como os he dicho, volveremos. Os quiero», dijo.