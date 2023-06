Juanmi Latasa: «Harry Kane y Joselu me encantan para el Madrid»

Juanmi Latasa (Madrid, 23/03/2021) ha sido una de las novedades en la pre lista de Santi Denia de cara al Europeo sub-21. Este miércoles, con un amistoso ante México de por medio el martes, conocerá si finalmente es uno de los 23 elegidos. Cedido en el Getafe desde el Real Madrid, con su futuro todavía en el aire, atiende a OKDIARIO en Las Rozas tras su primera llamada con la selección española sub-21.

Pregunta: ¿Cómo están siendo los primeros días de la concentración con la sub-21?

Respuesta: Estoy muy contento. Era un objetivo que tenía muy marcado este año. No pude venir a la primera convocatoria por como se estaba dando el año con mi equipo. Pero en este final de temporada he conseguido el objetivo de venir y estoy muy feliz por ello. Estos primeros días están siendo muy buenos con el grupo. Ya conocía a muchos jugadores, pero no a otros. Está siendo muy gratificante para mí.

P: ¿Ha sido una sorpresa venir con la sub-21?

R: Yo sabía que si hacía un buen año iba a tener muchas posibilidades. No estaba jugando mucho en el Getafe, y este final de temporada sabía que era muy importante. Y con estos últimos partidos, y la permanencia, creo que Santi se ha fijado en ello y he conseguido venir.

P: ¿Le ve posibilidades a esta selección de ganar el Europeo?

R: Creo que tenemos un equipazo. Además, tenemos la posibilidad de hacer historia siendo el equipo que más Europeos tiene. Y como dices, ya estoy pensando en esa lista. Este martes tenemos un amistoso y ojalá pueda estar en esa lista de 23.

P: ¿Cuáles han sido sus sensaciones en la temporada con el Getafe, primero con Quique y posteriormente teniendo más protagonismo con Bordalás?

R: Ha sido un año muy difícil. Al principio de temporada no conseguía tener minutos con Quique. Apenas contaba conmigo. Y en este final de temporada, por suerte, con la llegada de Bordalás, he conseguido jugar, que era lo que quería. Y cuando tuve la oportunidad sabía que tenía que demostrar y gracias a Dios fue así.

P: ¿El gol a Osasuna ha sido uno de los más especiales de su carrera?

R: Sí. Es mi primer gol en Primera División. Además, jugándonos lo que nos jugábamos en casa, yendo perdiendo contra Osasuna. Creo que es un gran gol, además de cabeza, que a mí me gusta mucho. Muy contento por ello.

P: ¿Qué le ha aportado Bordalás en su carrera?

R: Me ha dado esos minutos que necesitaba en Primera División para poder mostrarme. Y bueno, creo que me ha ayudado mucho a crecer como jugador. Tiene muy claro lo que quiere y como quiere que juegue el equipo. Yo trato de ayudar al equipo con mi juego: balones largos, bajar segundas jugadas… Me dejo la vida por el equipo. Y luego si puedo, pues ayudar de cara a gol».

P: ¿Cree que el Getafe va a ejercer la opción de compra sobre usted? ¿Dónde se ve el año que viene?

R: Primero estoy centrado aquí con la selección, tratar de ir al Europeo, hacer buen Europeo si voy, y bueno, si es cierto que hay una opción de compra, y veremos que pasa. Espero que se decida cuanto antes. Y veremos. No tengo ni idea.

P: ¿Le gustaría continuar en Primera en un club como el Getafe y con un entrenador como Bordalás?

R: A mí me gustaría seguir en Primera División, está claro. Pero nunca sabes. El fútbol cambia de un día para otro. La verdad que no tengo ni idea de qué va a pasar».

P: ¿Vio a sus ex compañeros del Castilla remontar de manera mágica frente al Barcelona B?

R: Sí, lo vi y la verdad es que hicieron un partidazo. Creo que fueron muy superiores y se merecieron el resultado. Y me alegro por todos mis ex compañeros, por Raúl también. Y bueno, a ver si consiguen en la final subir a Segunda División.

P: ¿Tener ex compañeros en esta concentración le ha ayudado a entrar más rápido en dinámica?

R: Sí claro. Conozco a Miguel, Mario Gil, Antonio Blanco. Al final son jugadores con los que he pasado mucho tiempo en el Madrid y hemos conseguido grandes cosas. Y bueno, pues al final, lógicamente también ayuda a entrar e integrarse en el equipo.

P: ¿Cómo de complicado es jugar en el primer equipo del Real Madrid y sobre todo para un delantero?

R: Al final el Madrid es el Madrid. Sobre todo la posición de delantero es muy complicada. En el Madrid hay grandes nueves y está difícil jugar. Pero bueno, tuve la oportunidad de hacerlo el año pasado. Debutar con el primer equipo era mi sueño. Y lo conseguí a final de temporada.

P: ¿Se ve volviendo al Real Madrid dentro de unos años como han hecho otros canteranos?

R: Nunca se sabe. El fútbol cambia de un día para otro. Lógicamente, a mí me encantaría. El Madrid es mi equipo. Veremos. Al final yo sabía que tenía que salir para curtirme en Primera División y creo que me está viniendo muy bien. Y bueno, ya veremos qué pasa.

P: ¿A qué nueve ficharía para el Real Madrid?

R: No lo sé. Eso no es cosa mía. Hay grandes nueves, supongo que el Madrid estará mirando en muchos sitios. No tengo ni idea. A mí Harry Kane me encanta, encajaría, siempre me he fijado mucho en él. Y Joselu es un delantero que me encanta también. Español además. Pero no tengo ni idea de los planes del Real Madrid.

P: ¿Cree que la generación actual del Castilla tiene sitio en el primer equipo?

R: Son grandes jugadores. Se ha demostrado que es muy difícil subir siendo un canterano al primer equipo, lógicamente, porque es un paso muy grande y hay grandes jugadores, si no los mejores jugadores del mundo están en el Madrid y al final es un paso muy grande. No sé qué pasará con ellos. Como te digo, en mi caso yo tenía claro que tenía que salir este año para curtirme y para tener minutos en Primera. Y bueno, no sé qué pasará con ellos. Lógicamente, si les suben al primer equipo, pues estaremos todos muy contentos.

P: ¿Cuál es su objetivo a corto plazo?

R: Ir a este Europeo, intentar ganarlo y hacerme un gran delantero de Primera División español. Ese es mi objetivo.

P: ¿Cuál es su sueño?

R: Jugar en Primera División, que lo estoy consiguiendo. Al final es muy difícil, la competencia es máxima. Venir con la selección es otro sueño que tenía. Estoy muy feliz.

P: ¿Cuáles fueron las primeras palabras que le dijo Ancelotti cuando le hizo debutar?

R: Que estuviese tranquilo y que hiciese lo que hacía con el Castilla para ayudar al equipo.

P: ¿Qué características cree que necesita un delantero para jugar en el Madrid?

R: Sobre todo creo que los delanteros vivimos del gol. Pero hoy en día se necesitan muchas cosas para ser delantero y sobre todo para jugar en las categorías inferiores del Madrid. La competencia es máxima. Necesitas correr al espacio, tener buen juego aéreo. Muchas cosas.

P: ¿Y como se definiría usted como delantero?

R: Me considero un delantero centro de siempre. Con remate y con presencia en área. Siempre trato de ponérselo difícil a los centrales.

P: ¿Su momento más especial hasta ahora?

R: El debut con el Madrid, mi primer gol en Primera ante Osasuna… Son diferentes momentos.