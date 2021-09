La próxima película de Adam Sandler, ‘Hustle’, donde el actor interpreta a un cazatalentos en apuros, cuenta con Juancho Hernangómez entre sus protagonistas. El nuevo jugador de los Celtics dará vida a un jugador al que Sandler, un ojeador en horas bajas, descubre en un viaje por el extranjero. El alero no es el único español presente en el elenco, también está la actriz María Botto, en una película producida por LeBron James.

El pequeño de los hermanos Hernangómez, Juancho, debutará como actor en la nueva película de Adam Sandler titulada ‘Hustle’. El alero madrileño interpreta a un jugador con mucho talento pero un pasado difícil al que el actor cómico, un ojeador en horas bajas, descubre durante un viaje. Sandler convence al jugador de viajar con él… sin el permiso de su equipo, en la que es la última oportunidad de triunfar en la NBA.

El director de la película es Jeremiah Zagar, mientras que en la producción está LeBron James, a través de su productora SpringHill Entertainment, de la que es propietario. En el elenco de actores, además de Hernangómez y Adam Sandler, están Queen Latifah, Ben Foster, Robert Duvall, Lyon Beckwith, María Botto, Kenny Smith, etc.

Adam Sandler’s upcoming film “Hustle” where Sandler plays a struggling scout who discovers an overseas player, portrayed by Juancho Hernangómez.

LeBron James and his production company SpringHill Entertainment are listed as one of the producers pic.twitter.com/AWfPSpq5qN

