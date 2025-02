Málaga está revolucionada tras la noticia publicada este jueves. José Manuel Calderón, ex jugador de la NBA y de la selección española de baloncesto, está negociando la compra del Málaga Club de Fútbol con el respaldo de inversores estadounidenses. El diario Málaga Hoy desveló las conversaciones existentes entre el ex deportista y el entorno del jeque Al-Thani, propietario de la mayoría del club andaluz, aunque el catarí respondió a las horas en otro medio catalogando todo de «fake news».

«La venta del club son fake news. No hay nada de esto en absoluto. Cuando haya algo, lo haré oficial por mi parte, no vendrá de gente que habla de muchas cosas y a la que le resulta fácil decir cualquier cosa», dice Al-Thani en declaraciones recogidas por La Opinión de Málaga. Esta última declaración invita a pensar sin embargo que puede haber negociaciones en curso, pues anteriormente siempre decía que nunca iba a vender el club, pero ahora parece menos reacio.

El Málaga CF lleva bajo una administración judicial desde febrero de 2020, cuando la jueza María Ángeles Ruiz González destituyó a Abdullah Al-Thani y a sus hijos de sus funciones en el club debido a una gestión financiera deficiente que puso en riesgo la estabilidad de la entidad. Desde entonces, José María Muñoz ha ejercido como administrador judicial, con el objetivo de encauzar la situación económica y administrativa del club.

La administración judicial de José María Muñoz ha sido prorrogada en varias ocasiones, la más reciente en febrero de 2025, extendiendo su mandato por seis meses más. Esta medida busca garantizar la estabilidad y continuidad en la gestión del club mientras se resuelven los procesos judiciales pendientes y se busca una solución definitiva para su gobernanza. Sin embargo, el jeque Al-Thani sigue siendo el propietario de la mayoría accionarial del club, un 51% tras perder un juicio con Bluebay años atrás, quedando la cadena hotelera con el 49%.

A pesar de la intervención judicial y los desafíos legales, el Málaga CF ha logrado mantener cierta estabilidad deportiva. En la temporada 2023-2024, el equipo consiguió el ascenso a la Segunda División del fútbol español, mostrando resiliencia y compromiso tanto por parte de los jugadores como de la afición. Sin embargo, el club continúa enfrentando retos significativos en el ámbito judicial y financiero, y la búsqueda de una solución sostenible para su futuro sigue siendo una prioridad para todas las partes involucradas.

Es ahí donde entraría Calderón y los inversores estadounidenses, que consideran el Málaga un club con grandes posibilidades y con un potencial tremendo. Hablamos de una entidad saneada gracias a esa administración judicial, un equipo con una gran masa social, pues cada fin de semana acuden más de 25.000 personas a La Rosaleda, y una gran ciudad que no para de crecer en todos los sentidos.

«Sobre la noticia publicada hoy, quiero aclarar lo siguiente: Tengo una conexión evidente con la provincia de Málaga a través de diferentes proyectos sociales y empresariales y estoy centrada en ellos. Por eso también soy consciente de la situación del Málaga CF. Es una entidad deportiva con un potencial tremendo. Es una opinión que expreso desde mi experiencia en el mundo del deporte y con el máximo respeto a su legítimo propietario con quien mantengo una cordial relación», dijo en su cuenta de Twitter el propio Calderón.