José Galán, el trotamundos español que bate todos los récords en el fútbol: 15 países en 14 años

José Galán tiene en su poder un récord futbolístico impresionante que sólo él tiene. Es el español en activo que ha jugado en más países diferentes. 15 en 14 años, ni más ni menos. Una auténtica pasada. A sus 38 años, sigue viviendo la pasión del fútbol en el Europa FC de Gibraltar. Galán atiende a OKDIARIO en el estadio Europa Point del Peñón justo antes de entrenar con su equipo. No ha perdido la calidad ni el ritmo. El trotamundos del mundo del fútbol es español y está hecho un chaval. Una historia imperdible.

Pregunta: Cuéntenos su experiencia jugando en Gibraltar y el motivo de venir a jugar al Peñón.

Respuesta: Me vine en el mercado de enero de 2022. Jugué esa media temporada y luego he jugado dos más. Llevo ya tres temporadas y media en Gibraltar y es un tiempo bastante largo (risas) después de la carrera tan movida que he tenido. Después de España y Canadá, es el sitio donde más tiempo he estado. Y la realidad es que estoy muy contento desde que llegué.

P: Ahora volvemos a hablar de Gibraltar. Pero es que su historia es particular porque es el jugador español en activo que ha jugado en más países diferentes. Tiene 38 años y ha estado en 15 países jugando. No nos salen las cuentas (risas).

R: Sí. Encima salí por primera vez tarde. Estuve en la cantera del Atlético de Madrid, luego estuve en Toledo, en el Almería cuatro años y de ahí volví a la Cultural. Y ya me fui al extranjero. Eso fue con 24 años. En 14 años he jugado en 15 países. En algunos años, como en 2016, por motivo de impagos en Chipre y Rumanía, tuve que moverme. Esa temporada jugué en cuatro países. Es una locura. Pero ahora ya estoy más tranquilo, en Canadá estuve cuatro temporadas y aquí voy de camino para la cuarta… Más asentado.

P: Nadie te quita este récord…

R: Siempre he dicho que no me he movido por ese récord. Me he movido por la pasión de este deporte que me encanta y que todavía lo disfruto al máximo a pesar de tener 38 años. Solamente me he movido buscando un sueño, mejores oportunidades o que mi carrera fuera a mejor puerto. Creo que nadie me lo ha quitado. De hecho me llamaron hace poco de Sudamérica por un nuevo récord. Me dijeron que era el jugador en activo que ha jugado en más clubs. El primero es Abreu, pero está retirado. Y creo que son 26. No lo sé ni yo. Y 15 países. Y ahí soy el español que ha jugado en más países. Me gusta recalcar que no busco ningún tipo de récord. Nunca ha sido ese mi propósito en mi carrera.

P: ¿En qué país ha disfrutado más y ha tenido la mejor experiencia, y en qué país lo ha pasado peor? ¿Y dónde ha visto mejor calidad futbolística?

R: A veces es complicado comparar los tipos de fútbol porque cambian mucho. También las condiciones meteorológicas. Jugar con tanta humedad como en Hong Kong, Thailandia o en Qatar, que llegué a jugar con 48 grados donde te ahogabas literalmente. Dices, que ritmo más lento. Cambia mucho. No se están contando esas condiciones. En Canadá es donde me he sentido más a gusto. Allí nacieron mis dos hijas. Me sentí muy querido por la afición, me eligieron dos años jugador preferido por la afición, me hicieron un cántico, quisieron cuando me fui, por motivos de salud de mi hija, retirar el número. Fue una experiencia única. Luego, en Indonesia me sentí muy querido también. Aficiones a veces de 40.000, 70.000 u 80.000 espectadores. Eso es por lo que siempre has querido ser futbolista. Y otro sitio que también me encantó fue Qatar. Las instalaciones, como estaban los campos, tenías de todo a nivel de tecnología… y me sentí muy a gusto. Porque hay una comunidad de españoles muy grande también.

P: ¿Sabe de memoria decir los 15 países?

R: Obviamente España, Tailandia, Indonesia, Austria, Jordania, Chipre, Rumanía, Finlandia, Andorra, Hong Kong, Qatar, Arabia Saudí, Canadá, Costa de Marfil y Gibraltar.

P: ¿Qué tal en Costa de Marfil?

R: Eso fue en el último verano. Fue una locura, pero fue una de las mejores experiencias de mi carrera. Fui a visitar a un amigo que tiene un club de fútbol allí, en la capital de Costa Marfil. Fui a ayudarle por la experiencia y cuando llegué allí me propuso jugar en esa Liga. Es la primera vez que lo he hecho porque nunca había jugado en África. Era solamente para un partido de playoff donde se jugaban el ascenso. Mi amigo me convenció y firmé para literalmente un partido. Una final. Ganamos y ascendimos. Fue la historia perfecta. Me llenó como historia vital. Fue única. Jugadores que no tenían ni para botas, que se las llevé desde aquí. A veces nos quejamos cuando tenemos de todo. Y cuando vas a esos países te hace volver a la esencia del fútbol.

P: ¿Por qué vienen tantos jugadores españoles a Gibraltar?

R: Te diría que seguramente más de 70% de las plantillas lo componen gente de fuera. En nuestro caso, fisios son todos de fuera, especialmente españoles. ¿Por qué? Yo diría que, en mi caso, a nivel personal, el hecho de poder jugar en Europa. En una Liga en la que este año son cuatro equipos los que se clasifican para Europa. En una competición de 11 equipos. Imagínate. Tienes muchas oportunidades. Es algo muy bonito. En mis tres primeras temporadas nos clasificamos para Europa con el Magpies para Conference League y eso es una experiencia única. Este año incluso pasaron la primera ronda y luego se midieron al Copenhague. En mi primer año perdimos en el último minuto y nos hubiese tocado el Basilea. Es una experiencia irrepetible.

P: Esas vivencias en Primera o Segunda Federación en España no las puede tener…

R: Nuestro equipo, por ejemplo, este año ha firmado dos jugadores del Algeciras. Gente de Primera RFEF, Segunda RFEF e incluso de Tercera RFEF también vienen. Al final es cómodo, puedes vivir en España, estás muy cerca, yo en mi caso vivo en Sotogrande y estoy a 20 minutos. Además, todos los partidos son en el mismo estadio de Gibraltar. Ahora nos dividimos en dos a veces. Muy cómodo para cuando tienes familia y una edad, y tanto viaje… Yo en Canadá a veces me iba 15 días porque jugabas a siete horas en avión. Y eso te aleja como en mi caso que tengo dos niñas. Entrenamos también muchas veces en España. Es todo muy cómodo. Tres o cuatro días a la semana se entrena en España. Todo eso son comodidades. Luego estás en un sitio donde el clima es bueno y te permite jugar hasta los 38 años en mi caso, porque no miran tanto la edad, y a un cierto nivel.

P: El primero de la Liga en Gibraltar puede jugar la fase previa de la Champions…

R: Eso es. Y juegas tres rondas. Porque si te eliminan pasas a la Europa League y luego a la Conference.

P: ¿Cree que en algún momento un equipo de Gibraltar puede jugar la Fase Liga de la Champions League?

R: En la Champions lo veo más complicado a día de hoy, a pesar de que el fútbol está creciendo mucho en Gibraltar, también a nivel económico. Esa es otra faceta que señala que la categoría está bien pagada. Justo el año que yo llegué, el Lincoln se clasificó para la fase de grupos de la Conference League. Fue un logro. Cuando nos tocan equipos en primeras fases de Malta, Irlanda o países que no son potencias, pero que son Ligas profesionales, solemos pasar de ronda o hacer un papel bastante digno.

P: Le falta un punto a la Liga de Gibraltar para que un equipo pueda jugar la Champions…

R: Sí. Hay cosas que profesionalizar aquí. Para empezar el campo que estás viendo (el Europa Point). El tema de medios tecnológicos, aficiones… Somos 11 equipos. El año pasado se jugaba toda la competición en el Victoria Stadium. Y este año, algunos partidos, no sé por qué, se juegan en el Victoria, pero la mayoría se disputan en el Europa Point. Solamente se juega en un estadio. No se sabe quién es el local. No se cobra la entrada a los aficionados, a no ser que sea final de Copa o partidos europeos. Yo lo que más echo de menos en Gibraltar son las aficiones. Quizás un par de equipos, nosotros el Europa por ejemplo, tienen más afición. Los más históricos. Pero falta mucha afición y eso se nota. Te puedes encontrar gradas bastante vacías a la hora de jugar partidos de Liga.

P: Uno de los factores para jugar en Gibraltar es jugar en Europa. ¿Otro factor es el dinero? ¿Se gana más dinero en Gibraltar que en Segunda o Primera Federación?

R: También hay que tener en cuenta que en Gibraltar hay equipos de la zona baja de la tabla que pagan muy poco, igual que en Tercera Federación, quizás. Incluso menos. Pero es verdad que los equipos ahora están pagando bastante bien. Hay varios equipos que se han unido al grupo de clubes fuertes. Hay casos donde se paga más que en Primera Federación en España. Luego en Primera RFEF también hay equipos que pagan muy bien y otros no tanto. Pero en Gibraltar se puede ganar un sueldo con el que puedes vivir de ello, como en Primera y Segunda Federación. Te permite vivir de esta profesión. Aunque esto se considera todavía semi profesional, porque muchos jugadores siguen trabajando. Todos los equipos entrenan por la tarde y eso te permite trabajar por la mañana. En mi caso para el Algeciras. Esa es otra razón por la que la gente viene a jugar a Gibraltar.

P: ¿Los jugadores de Gibraltar están contentos de que tanta gente de fuera venga a jugar en su Liga?

R: Creo que están muy acostumbrados. Y siempre han visto españoles aquí. Por eso hay una regla, que la cambiaron, que ahora es obligatorio que haya cuatro jugadores de Gibraltar siempre sobre el campo. Y esa regla condiciona mucho a los clubes y sobre todo a los entrenadores. Nosotros queremos que sean solamente dos o tres. Porque creemos que es mejor para ellos. Pero cuatro es demasiado. Pero ellos están contentos, porque al final les dan más oportunidades. Y por ello lo entiendo y lo respeto.