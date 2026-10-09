La jornada 6 de la Premier League: horarios de todos los partidos y dónde ver por televisión en directo y en streaming desde España

Tras el parón de selecciones vuelven las ligas y la Premier Legue regresa con la jornada 6, que promete tener de todo, ya que hay un Liverpool – Manchester City ahí que nadie se va a querer perder desde España. Los citizens lideran la tabla y el Arsenal les pisa los talones, por lo que estamos en un momento en el que nadie quiere permitirse ningún pinchazo. Te contamos cuándo son, a qué hora empiezan y cómo ver por televisión en directo desde nuestro país todos los choques de este fin de semana.

Arsenal – Leeds

El sábado 10 de octubre arrancará la sexta jornada de la Premier League a las 13:30 horas, una menos en las Islas Canarias, con un partidazo, ya que el Arsenal, vigente campeón, recibe en Londres a un Leeds que ha firmado un gran arranque de temporada y que está peleando por meterse en puestos de Champions. Este encuentro se podrá ver en directo por televisión desde España a través del canal principal de Dazn, el cual hay que recordar que es de pago.

Aston Villa – Brentford

A las 16:00 horas de este sábado 10 de octubre, en el canal Dazn 2, se podrá ver un Aston Villa – Brentford que también será interesante para todos los amantes del campeonato británico. Los de Unai Emery no han comenzado de la mejor manera y están muy cerquita del descenso, por lo que intentarán lograr delante de sus aficionados en Birmingham una victoria ante un conjunto que arranca esta jornada 6 de la Premier League en puestos de Champions.

Ipswich Town – Fulham

Este sábado 10 de octubre, también a las 16:00 horas (horario peninsular) llegará un duelo que por nombres no llamaría tanto la atención, pero que será interesante. El recién ascendido Ipswich Town, que está en la mitad de la tabla, recibe la visita de un Fulham que es penúltimo en la clasificación de la Premier League. Este partido se podrá ver en directo y en streaming mediante el canal Dazn 3.

Chelsea – Bournemouth

El Chelsea de Xabi Alonso, que está en el ecuador de la clasificación de la Premier League, recibe en Stamford Bridge la visita de un Bournemouth que está pasando una mala época tras la marcha de Andoni Iraola y están coqueteando con los puestos de descenso en este arranque de la temporada. Este duelo se disputará el sábado 10 de octubre, comenzará a las 16:00 horas y se podrá ver en directo por televisión mediante el canal principal de Dazn.

Sunderland – Brighton

El último partido que arrancará a las 16:00 horas del sábado 10 de octubre en la sexta jornada de la Premier League será el Sunderland – Brighton. Los rojiblancos están en la zona baja de la tabla y las gaviotas son terceros, por lo que esperan llevarse los tres puntos de este choque que no se va a poder ver en directo ni en vivo online desde nuestro país, sino que habrá que esperar a la redifusión.

Manchester United – Tottenham

El sábado 10 de octubre se cerrará con un auténtico partidazo que comenzará a las 18:30 horas. Dos históricos del fútbol inglés se ven las caras en Old Trafford en un choque será emitido por el canal principal de Dazn. El Manchester United está en la mitad de la tabla, por lo que el efecto Carrick ya se ha desvanecido. Delante, el Tottenham que es el farolillo rojo de la clasificación y que si no empieza a espabilar puede pasarlo peor que el curso pasado.

Crystal Palace – Nottingham Forest

El domingo 11 a las 15:00 horas se jugará el Crystal Palace – Nottingham Forest, que se podrá ver desde España por televisión en directo por el canal Dazn 2. Los londinenses han arrancado esta fecha en la decimoquinta posición de la clasificación de la Premier League con cuatro puntos, pero decimoterceros, con una unidad más, está el dos veces campeón de Europa.

Hull City – Everton

A las 15:00 horas (horario peninsular) de este domingo 11 de octubre también se jugará otro choque interesante como es el Hull City – Everton. Estos dos clubes han comenzado bastante bien el curso y están peleando por puestos europeos, estando separados únicamente por un punto en la tabla de la Premier League. El canal principal de Dazn retransmitirá en directo y en streaming este duelo.

Liverpool – Manchester City

El domingo 11 de octubre se cerrará con un auténtico partidazo, el más destacado, sin duda, de la jornada 6 de la Premier League. A las 17:30 horas, y por el canal principal de Dazn, se podrá ver el Liverpool – Manchester City. Anfield será el escenario donde los reds intentarán el lograr el triunfo para acercarse a los puestos altos de la clasificación. Por su parte, los de Enzo Maresca, están en un momento complicado tras todo lo que ha salido sobre la entidad, pero aún así son los líderes de la clasificación.

Coventry City – Newcastle

El último partido de la jornada 6 de la Premier League se disputará el lunes 12 de octubre. El Coventry City, que está en puestos de descenso, recibe al Newcastle, que está en la mitad de la clasificación, en un choque bastante interesante que comenzará a las 21:00 horas y que será emitido por televisión en directo por el canal Dazn.