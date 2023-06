Jorge Vilda: «El conflicto está prácticamente resuelto»

El seleccionador español femenino, Jorge Vilda, ha ofrecido la prelista de jugadoras que estarán para preparar el Mundial 2023 de Australia y Nueva Zelanda con España. El técnico ha comparecido después en la sala de prensa para responder a las preguntas de los periodistas, centradas en el regreso de varias de las jugadoras que se rebelaron el pasado mes de septiembre y renunciaron a ser convocadas.

Cambios

«La Federación siempre ha estado abierta al diálogo y está prácticamente resuelto el conflicto. Ha habido conversaciones, no se van a desvelar. El bloque está con nosotros. Las jugadoras van a estar con el grupo y luchando por lo máximo. A partir de ahí, competir y estar muy pendientes de lo que se dé».

Guijarro y Mapi

«No voy a hablar de las que no quieren estar».

Alexia

«Es muy importante que se haya recuperado bien y que haya disputado minutos de competición con su club, que pueda estar. Hemos estado muy informados y trabajando en coordinación. Muy pendientes de todo lo que ha hecho. Queremos seguir ayudándola».

Aitana

«Desde septiembre hasta ahora sí que han sucedido bastantes cosas. Pero una de las mejores que ha pasado es que se han jugado once partidos y se han ganado nueve. Conseguimos ganar a EE.UU. y pudimos estar de cabeza de serie en un sorteo. Queremos haber subido muchísimo más en el ranking ahora del Mundial. Y con las que tenemos ahora podremos conseguirlo. Y con Aitana lo podremos conseguir».

Proceso de vuelta

«No creo que eso sea lo importante, lo importante es que están y que podrán disputar el Mundial. Después toca la Nations League. La gran noticia es que tenemos más jugadoras disponibles. El proceso no es lo importante».

Expectativas

«España es una de las aspirantes y tenemos muchísimas ganas de llegar lejos. De focalizarnos en competir en cada partido, cuando lo que tenemos delante es muy importante. En su día dije que una victoria en un Mundial es una conquista y vamos a ir a ganar cada partido. Estamos deseando jugar siete partidos y tenemos la máxima ambición».

Cata Coll y Mariona

«Con las porteras estamos muy contentos con las tres y hay una cuarta, Cata, que entra y que lo hace con todas las opciones. Es una demarcación con la que estoy muy tranquilo y con confianza. Compiten muy bien, con experiencia pese a su juventud. Lo de Mariona creo que revelarlo es por la ilusión del Mundial. Va a estar para competir».

Rendimiento

«Lo que más nos preocupa es lo futbolístico y estamos preparados para grandes metas y retos. Se pueden esperar cómo vamos a preparar los partidos previos y los del Mundial. Está claro que hemos evolucionado, mirando para dentro, buscando cuestiones en las que podíamos mejorar. Lo que queremos es sacar el mayor rendimiento a las jugadoras, consiguiendo un grupo unido. Si todos vamos juntos, no va a haber quien nos pare. Sabiendo que cuando los resultados sean malos me vais a atizar. Se ha creado mucha ilusión porque es el tercer Mundial y estamos contentos y con confianza. Muy motivados».

Capitanía

«Vienen tres capitanas que han estado toda la temporada ejerciendo y luego hay jugadoras que tienen liderazgo lleven o no el brazalete. Jenni, Aitana, Alexia… la pueden ejercer aunque no lleven el brazalete».

Regreso de jugadoras

«Al final las 30 que vienen son deportistas que van mucho más allá de lo que podamos pensar. Lo que quieren es hacer un grupo fuerte. Vamos con las mejores y el día a día y el vivir el deporte hace que te unas. Hay competitividad. Vamos a volver a formar un grupo unido que va a luchar junto. Hay que poner en valor lo que se viene haciendo desde 2018. Puedo decir que no se me ha dicho a nada que no, en cuanto a staff, viajes, condiciones… Para el Mundial hay un acuerdo de conciliación para que los familiares puedan estar con nosotros. Estamos al mismo nivel que la masculina y de las mejores selecciones. Vamos a dar lo mejor de nosotros».

Rendimiento de Alexia

«Lleva cuatro partidos jugados, en la final ha jugado siete minutos… Para ella lo mejor es estar en el Mundial para tener minutos, seguir recuperándose y vamos a ser muy cuidadosos. Hay tiempo y conocemos la lesión de la que viene. Tenemos el mejor staff para que vuelva a brillar. Se perdió la Eurocopa y tendrá la oportunidad de jugar el Mundial».

Situación personal

«Estoy muy bien, con muchas ganas y perfectamente para competir».

Concentraciones

«Hay que separar lo que podemos ver en los partidos y el rendimiento que pueden dar en partidos internacionales del máximo nivel. Lo que se hace a nivel internacional cuenta mucho».

Reforzado

«Me siento respaldado desde el primer día, con la confianza del presidente y de toda la RFEF. Muchos compañeros que en los momentos duros han estado ahí y eso me ha ayudado a llevar un año que no ha sido fácil».

Cambios

«Durante toda mi carrera lo que hemos hecho ha sido mejorar dia a día. La Federación nos exige estar a la vanguardia y gracias a ver cómo trabajan el resto de personas, a UEFA, a FIFA, viajando y conociendo qué pasa en el resto del fútbol estamos muy atentos a lo que sucede para mejorar y vamos a intentar dar lo mejor nuestro».

No seleccionables

«Al final en hipótesis no voy a entrar. Cuando he tenido encima de la mesa todas las cartas hemos elegido y llamamos a 30 porque la Liga acaba pronto y el Mundial es muy tarde. Hay un periodo largo en el que las jugadoras han hecho planes individuales para llegar bien. Las expectativas es hacer historia. Estamos entre las que aspiran al título. No sería justo pensar en el nivel de Francia, Inglaterra, Brasil… Seis o siete selecciones que están muy equilibradas y nosotros queremos estar ahí».

Mundial sin televisión

«Las decisiones de FIFA las toma con su criterio. El Mundial de Qatar estuvo en medio de una temporada que no es igual, en un país con ciertas condiciones. Lo nuestro es ahora y nos hemos preparado para ello. Estoy seguro que al final se verá por televisión y todo el mundo podrá vernos».

Tema extradeportivo

«Llevamos un año así, en el que no me he hartado pero he sido muy consecuente, pero me hubiera encantado hablar de fútbol y hoy lo hemos hecho menos al principio. Estoy encantado, porque es donde creo que tiene que estar el foco. De posibles onces, de entrenamientos, de preparación…».

Sistema

«El estilo es conocido y reconocido por el mundo. Nuestra esencia no ha cambiado. Hemos evolucionado y tenemos futbolistas que nos dan otras posibilidades. Nos gusta atacar, estar en campo contrario y que tengamos efectividad, pegada, pendientes del balón parado… No queremos que nos pase. Estamos pendientes de sacar todo el potencial de las jugadoras».

Pivote

«La forma de jugar no va a cambiar, vamos a ser un equipo que quiere el balón. El sistema más utilizado ha sido el 4-3-3 y se puede cambiar. Queremos acoplar a las mejores. Nuestra manera de entender el fútbol está por encima. Vamos a interpretar esa posición de 6, de mediocentro. Tenemos a María Pérez, a Tere, jugadoras para jugar en doble pivote, tenemos a la mejor mediapunta que es Jenni, interiores, extremos… Tenemos una selección con muchísimas posibilidades».

Aleixandri

«Hablaremos de las que están y no de las que no. Laia se lesionó y esperamos que se recupere bien. Le deseamos la mejor».

Rivalidad Madrid-Barça

«Me encanta esa rivalidad. Es una grandísima noticia, porque significa que hay competitividad. Cuando termina el partido se dan la mano. Hay situaciones que se han exagerado, otros que se han solventado. Que la siga habiendo, sana y que cada vez la haya más».