Vilda dará la prelista de España para el Mundial con muchas dudas y regresos

Máxima expectación ante la convocatoria que presentará Jorge Vilda este lunes. A las 16:00 horas, el seleccionador dará la prelista de España para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. No será definitiva, puesto que esta se ofrecerá el próximo 30 de junio, pero sí que dejará bastante claro con qué jugadoras cuenta el seleccionador de cara a la gran cita del año, una vez que la mayoría de las 15 futbolistas declaradas en rebeldía han rectificado.

Salvo Mapi León, Patri Guijarro y Claudia Pina, que no han comunicado a la Federación su disponibilidad para ser convocadas tras renunciar el pasado mes de septiembre a ser seleccionables, el resto sí que pueden volver. Todo apunta a que no serán todas las que regresen, pero sí que hay dos nombres que parecen fijos en la lista. Uno de ellos es el de Alexia Putellas, que no estaba en el grupo de 15 al estar lesionada, pero sí que las apoyó públicamente. El otro es el de Aitana Bonmatí, favorita al próximo Balón de Oro.

Las dos jugadoras del Barcelona apuntan a regresar a una convocatoria con España nueve meses después del escándalo que salpicó a la Selección y, en concreto, a Vilda. Un total de 15 jugadoras renunciaron entonces a seguir siendo convocadas si no se daban ciertos cambios, pero tanto la RFEF como el propio técnico se mostraron contundentes. A ese grupo se sumaban otras tres jugadoras: Jennifer Hermoso, Irene Paredes y Alexia Putellas. No mandaron ningún tipo de correo a la Federación, pero sí que apoyaron a sus compañeras.

Las dos primeras ya regresaron con la selección en las últimas listas y la última lo hará para la preparación del Mundial. Queda por saber cuál de las restantes volverán. Confirmadas las ausencias de Mapi, Guijarro y Pina, queda por saber si Ainhoa Vicente, Sandra Paños, Amaiur Sarriegi, Leila Ouahabi, Lucía García, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Lola Gallardo, Nerea Eizagirre o Andrea Pereira volverán de cara a la cita más importante del calendario.

La inclusión de cualquiera de ellas generará cambios en el grupo que ha ido conformando Vilda desde septiembre, liderado por jugadoras del Real Madrid, puesto que ninguna renunció a ser seleccionable. Después del escándalo, la selección española ha cosechado grandes resultados, pese a no contar con parte de sus mejores jugadoras en el equipo. Sin ir más lejos, se empató con Suecia y se ganó a Noruega y por primera vez en la historia a Estados Unidos. Ahora, el objetivo es mayor, puesto que hay un Mundial en el que las opciones dependerán, y mucho, de quienes integren la lista.

Dudas en la lista

Las dudas son más que evidentes en todas las líneas. Donde menos hay es en portería, puesto que Vilda ha apostado por Misa Rodríguez, Enith Salón y Elene Lete en este tiempo sin Sandra Paños ni Lola Gallardo. En caso de que opte por llamar a la meta del Barça, quedaría saber si la mantendría con el estatus de titular indiscutible o si mantiene como primera opción a la madridista Misa.

En defensa, Irene Paredes liderará al equipo. Junto a ella, estarán Ivana Andrés, Sheila García, Olga Carmona u Oihane Hernández, pero queda por saber si María Vicente, Leila Ouahabi o Andrea Pereira volverán. La misma situación en el centro del campo con las dudas de Aitana, Laia o Nerea, que pueden cambiar por completo la configuración de una lista en la que debería entrar Alexia, así como Irene Guerrero, Tere Abelleira o Zornoza.

También puede haber cambios más que evidentes arriba, aunque en esta ocasión parecen menores. Los goles están asegurados con Alba Redondo, la jugadora del Levante que ha firmado este curso un total de 28 tantos. Junto a ella estará JenniHermoso, Salma Paralluelo o Athenea del Castillo. Falta por saber si la suplencia continuada en los últimos meses en el Real Madrid castigará a Esther González o si volverán Amaiur Sarriegi, Lucía García y, sobre todo, Mariona Caldentey.