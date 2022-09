Vilda no convocará a ninguna de las 15 rebeldes

Jorge Vilda dará este viernes a conocer la lista de jugadoras convocadas para los dos amistosos que disputará la selección femenina durante la próxima ventana internacional, contra Suecia el 7 de octubre en Córdoba y contra Estados Unidos el 11 en Pamplona. Una convocatoria de fútbol femenino nunca había levantado tanta expectación tras la renuncia hace unas semanas de 15 de las jugadoras, donde tampoco estará Alexia Putellas porque continúa recuperándose de su lesión. La citación se conocerá este 30 de septiembre a partir de las 16:00 horas.

Según ha podido confirmar OKDIARIO, las 15 jugadores que renunciaron no van a ser convocadas, queda por saber si irán otras como Jenni Hermoso, ya que no mandó el mismo correo que sus compañeras, pero sí estaba de manera pública de acuerdo con ellas. La concentración de la selección dará comienzo el próximo 3 de octubre.

España disputará estos dos encuentros, que resultan de gran importancia en la preparación del Mundial de Australia y Nueva Zelanda que transcurrirá desde el 20 de julio al 20 de agosto del próximo año, donde tendrá una plantilla sin las rebeldes Lola Gallardo, Sandra Paños, Mapi León, Leila Ouahabi, Andrea Pereira, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Mariona Caldentey, Claudia Pina, Lucía García, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Amaiur Sarriegi, Nerea Eizagirre y Ainhoa Vicente. Eso está claro.

Cabe destacar que estas jugadoras enviaron un mismo correo electrónico a la Real Federación Española de Fútbol donde informaban que no estaban preparadas para ir con la Selección: “Por la presente les informo que por los acontecimientos acaecidos en la selección española y la situación generada, hechos de los cuales son ustedes conocedores, están afectando de forma importante a mi estado emocional y por lo tanto a mi salud. Debido a todo ello, actualmente no me veo en condiciones de ser jugadora seleccionable para nuestro equipo nacional y por este motivo solicito no ser convocada hasta que la situación no sea revertida. Mi compromiso con el equipo en el pasado, presente y futuro fue, es y será absoluto. Y soy la primera que deseo conseguir el máximo de número de éxitos deportivos para nuestra selección. Quedo a su entera disposición para lo que consideren oportuno siempre con el objetivo de buscar lo mejor para nuestra selección nacional”.