Alexia se suma al chantaje en la selección con un incomprensible comunicado conjunto contra la RFEF

Nuevo capítulo en el chantaje de las jugadoras de la Selección. Después de que la RFEF diese a conocer que 15 jugadoras habían renunciado a acudir con España, estas mismas han publicado conjuntamente un comunicado ininteligible y lleno de contradicciones, al que se ha sumado Alexia Putella. En él, niegan esa renuncia a la vez que señalan que sólo cumplían con la petición de la Federación de informar que no querían ir más veces convocadas. Además, atacan a la institución presidida por Luis Rubiales por revelar los correos, alegando que contienen información privada «que afecta a nuestra salud».

Las jugadoras vuelven a dejar claro su motín contra Jorge Vilda en un comunicado en el que cada párrafo infiere en claras contradicciones. Alegan motivos de salud para no ser llamadas de nuevo «hasta que no se revierta la situación» actual, pero a su vez señalan que no están renunciando a la Selección, que su compromiso es «incuestionable» y que no han solicitado el cese del seleccionador.

Entre las medidas que consideran que pueden hacer que la situación dé un giro radical que pueda llevarlas a replantearse el regresar con España, reclaman la apuesta clara por un proyecto profesional que saque el mejor rendimiento a un grupo ganador como el que son. Además, atacan a la Federación por no haberlas dado respuesta y al considerar que su manera de actuar en este motín es «parcial e interesada».

Comunicado íntegro

Las jugadoras lamentamos, en primer lugar, que la RFEF haya hecho pública, de forma parcial e interesada, una comunicación privada, con información que afecta a nuestra salud – que es parte de nuestra intimidad-, remitida en respuesta a la petición de la propia Federación de conocer quiénes de nosotras queríamos no ser convocadas. Comunicación de la que, por cierto, no hemos recibido respuesta en forma.

En segundo lugar, en ningún caso hemos RENUNCIADO a la Selección Española de Fútbol tal y como señala en su comunicado oficial la RFEF. Como dijimos en nuestra comunicación privada hemos mantenido, mantenemos y mantendremos un compromiso incuestionable con la Selección Española.

Es por ello por lo que solicitamos en nuestra comunicación remitida a la RFEF no ser convocadas hasta que no se reviertan situaciones que afectan a nuestro estado emocional y personal, a nuestro rendimiento y, en consecuencia, a los resultados de la Selección y que podrían derivar en indeseables lesiones. Estos serían los motivos que nos llevan a tomar esta decisión.

Queremos una apuesta decidida por un proyecto profesional en el que se cuiden todos los aspectos para sacar el mejor rendimiento a un grupo de jugadoras con las que consideramos que se pueden conseguir más y mejores objetivos. Deseamos lo mejor para la RFEF, para la Selección Femenina y para nosotras en particular, sin entrar en guerras públicas.

Nunca hemos pedido el cese del seleccionador como se ha comentado. Entendemos que nuestro trabajo no es en ningún caso elegir dicho cargo, pero si expresar de forma constructiva y honesta lo que consideramos puede mejorar el rendimiento del grupo.

¿Alguien puede pensar que, a ocho meses de un Mundial, un grupo de JUGADORAS DE MÁXIMO NIVEL, que es lo que nos consideramos, se plantean esta decisión, como se ha dado a entender públicamente, como un capricho o un chantaje?

Solicitando no ser convocadas, penalizamos nuestra carrera profesional, nuestra economía y por supuesto seguir construyendo algo importante en el fútbol femenino. Porque llegar a donde estamos ahora mismo ha costado años de esfuerzo de muchas personas. Y todavía quedan muchas cosas por mejorar como se esta demostrando recientemente.

Desde nuestra ambición como jugadoras, luchadoras y ganadoras tan solo deseamos poder volver a conseguir los máximos éxitos profesionales y personales. Por último, pero no menos importante, no vamos a tolerar el tono de infantilización con el que la REF concluye su comunicado.

Lamentamos que en el contexto del deporte femenino tengamos que llegar a este extremo, como por desgracia ha sucedido en otras selecciones y otros deportes históricamente a nivel mundial, para conseguir avanzar en un proyecto profesional potente y ambicioso para el presente y para futuras generaciones.