La selección española femenina vive un momento muy convulso después de que 15 jugadoras se alinearan para quitar del cargo al seleccionador Jorge Vilda. El técnico está ratificado por la Federación hasta el Mundial de 2023 y desde el organismo federativo no piensan relegarle de su cargo. Las jugadoras, a través de una carta, dieron sus explicaciones para no acudir a la llamada de la selección española.

«Por la presente les informo que debido a los últimos acontecimientos acaecidos en la selección española y la situación generada, hechos de los cuales son ustedes conocedores, están afectado de forma importante a mi estado emocional y por lo tanto a mi salud.

Debido a todo ello, actualmente no me veo en condiciones de ser jugadora seleccionable para nuestro equipo nacional y por este motivo solicito no ser convocada hasta que la situación no sea revertida.

Mi compromiso con el equipo en el pasado, presente y futuro fue, es y será absoluto. Y soy la primera que deseo conseguir el máximo de número de éxitos deportivos para nuestra selección. Quedo a su entera disposición para lo que consideren oportuno siempre con el objetivo de buscar lo mejor para nuestra selección nacional».

La carta es un intento más de presionar para que Jorge Vilda deje su cargo sin dar mayores explicaciones de los motivos que les llevan a pedir su cabeza. Algunas jugadoras ya estuvieron implicadas en la destitución de Lluis Cortes, ex entrenador del Barcelona, cuando esa misma temporada habían ganado el sextete.

Fuentes cercanas a la situación indican que «con Cortes se quejaban de que era muy duro» y «ahora con Vilda dicen que entrenan poco». El hecho es que «quieren el control absoluto de la selección y eso no se hace en ningún deporte ni en ninguna categoría».

El órdago de estas jugadoras hará más fácil el relevo generacional del equipo español tras haber sido campeonas del Mundial sub-20 este mismo año en Costa Rica. Jorge Vilda mantiene, además, el apoyo de las jugadoras del Real Madrid y de la Balón de Oro Alexia Putellas.