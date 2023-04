Jon Rahm se acerca a la chaqueta verde bajo el aguacero de Augusta

Jon Rahm finalizó una movida segunda jornada del Masters de Augusta con -10 y segundo en la general a dos del liderato a pesar de la fuerte lluvia que apareció en Georgia este sábado. La jornada comenzó el viernes pero tuvo que detenerse por la caída de varios árboles sobre el público, que afortunadamente no provocaron heridos. El de Barrika demostró su capacidad a pesar de las inclemencias meteorológicas y se acerca a la chaqueta verde a falta de dos rondas por disputar.

Tras comenzar con un doble bogey pero terminar colíder en la primera ronda del Masters de Augusta, Jon Rahm comenzó la segunda ronda con seis pares consecutivos hasta que la organización detuvo el juego por tormenta. El de Barrika se enfadó porque le quedaba un putt cuesta arriba de dos metros para salvar el par en el séptimo hoyo.

Pero la segunda ronda se reanudó a los 21 minutos con muy pocas nubes en el cielo. De hecho fue la suspensión más corta de la historia del Masters de Augusta. Rahm se había quedado frío pero logró acertar con su putt y completó el par en el séptimo hoyo. El golfista español continuaba en -7, tercero en la general.

En el octavo hoyo de la jornada llegó el primer birdie del día para el de Barrika. Rahm no empezó bien con su salida y la bola se le fue a un búnker. Pero se levantó a las mil maravillas para sacar la bola a la calle y cuajar un putt perfecto para colocarse con -8 y ponerse segundo en la general a cuatro del líder con la mitad del recorrido por delante.

Jon Rahm moves into a tie for second place. #themasters pic.twitter.com/KKzexUTED0 — The Masters (@TheMasters) April 7, 2023

El León de Barrika repitió sensaciones en el noveno hoyo y volvió a repetir birdie con un putt de tres metros. Le quedaba la mitad del recorrido en esta segunda ronda y Jon Rahm ya estaba segundo en solitario con -9. El liderato era posible.

Pero la jornada se suspendió cuando Rahm se disponía a encarar el décimo hoyo. Tres árboles gigantes cayeron contra el público sin provocar por fortuna ningún herido. La organización suspendió la jornada hasta este sábado.

Tras la suspensión, el golfista español hizo dos pares consecutivos y en el hoyo número 12 volvió a cuajar un birdie que le colocaba con -10 a dos del líder. Las sensaciones eran buenísimas, ya que tras otros dos pares consecutivos, el de Barrika cuajaba otro birdie en el hoyo 11 y se colocaba a uno de Koepka.

Moving to 11 under and one back of Brooks Koepka, Jon Rahm birdies No. 15. #themasters pic.twitter.com/vIaFiIvKSV — The Masters (@TheMasters) April 8, 2023

Pero la lluvia hizo acto de presencia en Georgia y Rahm realizó un bogey en el hoyo 16. Le restaban solamente dos hoyos al español y volvía a estar en -10. Pero el golfista nacional quería hacer algo grande en esta segunda jornada a pesar de las inclemencias y en el penúltimo hoyo, el 17, volvió a arañar otro birdie para colocarse nuevamente en -11 a tiro del líder.

Durante el último hoyo la lluvia arreció con fuerza en el Masters de Augusta y Rahm se quedó lejos del birdie. El León de Barrika terminó con un nuevo bogey en el hoyo número 18 y finalizó la segunda jornada con -10 a dos del liderato en la carrera por conquistar la prestigiosa chaqueta verde. La tercera jornada del torneo todavía no se conoce cuando comenzará en función de la lluvia.