Joaquín vuelve a imitar a Ylenia de ‘GH Dúo’ para burlarse del Sevilla

El futbolista del Betis no pudo evitar comentar la derrota del Sevilla a manos del Slavia de Praga. Joaquín, que hace unos días arrasaba en Instagram imitando a Ylenia Padilla, volvió a meterse en la piel de la concursante de GH Dúo para mandar con un ‘tiki-tiki, miau-miau’ a sus seguidores a “apragar la luz”.

El centrocampista de 38 años se burlaba nuevamente del eterno rival que, con un gol en el minuto 119 de la prórroga, caía eliminado de la Europa League en un partido muy disputado. Ngadeu adelantó al Slavia cuando el cronómetro marcaba el cuarto de hora. Al borde del descanso, Ben Yedder, desde el punto de penalti, igualaba la contienda, resultado que dejaba a los de Machín fuera de la competición. Soucek, también desde los once metros, puso por delante a los checos en la segunda mitad, resultado que Munir empataba llevando el partido al tiempo extra.

Franco Vázquez, en el 98, ponía por primera vez al Sevilla por delante; aunque Van Buren, cuatro minutos después, volvía a empatar. Cuando todo parecía indicar que la eliminatoria se resolvería a favor de los andaluces, Olayinka disparaba a puerta y Kjaer, al intentar despejar el balón, introdujo el cuero en su propia portería poniendo el 4-3 final.

Joaquín ya había imitado a Ylenia arrasando en Instagram

El capitán del Betis parodió a Ylenia Padilla cuando ésta fue expulsada de la casa de Gran Hermano tras batirse en duelo con María Jesús Ruíz. El paso de la ex de Gandía Shore por GH Dúo no pasó desapercibido para Joaquín ni tampoco para su mujer, Susan Sabol. Como si ésta fuera Jorge Javier Vázquez y él Ylenia, el futbolista no dudó en hacer el ‘tiki, tiki’, el ‘miau, miau’ y el ‘completo’ cuando se lo pidió.

Para deleite de sus seguidores en Instagram, Susan Sabol grabó a su marido imitando a Ylenia Padilla, lo que aprovechó Joaquín para publicar los vídeos en sus ‘Stories’. Como era de esperar, el futbolista del Betis volvía a arrasar en Instagram gracias a su particular sentido del humor.